Un año más, RTVE ha celebrado su tradicional gala ‘Inocente, Inocente’, en la que colabora con la Fundación Inocente Inocente para recaudar dinero a favor de los niños con discapacidad en España y a sus familias. En esta ocasión, un total de seis famosos se han convertido en víctimas de las bromas del programa son las cantantes Ana Belén y Sole Giménez, la actriz Blanca Suárez, el periodista deportivo Tomás Roncero, el artista Pablo López y Lorena Castell. La ganadora de la séptima edición de ‘MasterChef Celebrity’ ha sido la víctima de una broma relacionada con su paso por el talent culinario.

Vídeo: Televisión Española

La broma ha empezado cuando la invitaron a ser la imagen de una marca de dulces en Europa y América Latina. Antes de ello, una empresa ficticia de alimentación le pidió que participara en una cata con unos reputados y prestigiosos paladares gourmet. Ella accedió encantada a probar algunas cremas pasteleras. «Has acertado porque yo soy así, soy un bombón», le decía la artista al señor Galliani, el falso jefe de la empresa que la contrataba, bajo el nombre inventado de ‘Soft Heart’.

Más tarde, en su encuentro con el resto de supuestos expertos en gastronomía, Lorena Castell se mostraba prudente: «Tengo experiencia en comer… Daré mi opinión desde mi punto de vista sin hacerme la gourmet». Una vez que comienza la cata, los me recierda a la textura de una mousse como muy suave, tiene un punto crema catalana. Y puede que tenga un toquecito cítrico». Incluso bromeaba: «¡Cómo se nota que tengo paladar… que he estado en la final de ‘MasterChef».

Muy resuelta, Lorena Castell no tenía problema alguno en compartir sus valoraciones con el resto de falsos críticos. «Yo soy muy de comer… Me gusta que tenga como aire, el rollo mousse. No es tan denso. Cuando lo masticas y lo digieres se queda como una nube y eso me gusta. Es como esas burbujitas que se van deshaciendo», decía.

A medida que avanzaba la cata, los comentarios de sus compañeros parecían más surrealistas. Uno de ellos comentaba que Rafael Alberti era un repostero… ante la mirada atónita de Castell. Incluso uno de ellos lanzaba una tarta de crema al otro. «Me han dicho que sois los mejores de Europa, pero sois como chiquillos Esto parece la pena de zapeando», soltaba Lorena, sincera. En cuestión de minutos, todos se liaban y se metían en una guerra de tartas. Lo más llamativo de todo es que la presentadora no ha dudado sumarse al lanzamiento de tartas.

«Hubo un momento que pensé ‘esto es muy surrealista, es muy surrealista», confiesa Lorena Castell

Desde el plató de ‘Inocente, Inocente’, Lorena Castell compartía cómo vivió la broma con Juanma Iturriaga y Anne Igartiburu: «Hubo un momento que pensé esto es muy surrealista, pero luego pensé esto: ¿Y si me están haciendo una prueba? Que ahora nos hacen cosas muy raras!». Con mucho sentido del humor, confesaba: «Lo primero que pesé es ‘yo me inmolo’ porque me daba miedo hacerme daño en la nariz». Aunque la situación que vivió era extraña, ella intentó adaptarse de la mejor manera: «Yo hilo súper rápido y como era un hotel, pensé: si me mancho, me dan una habitación y me ducho. ¿Voy a dejar que me manchen y no divertirme yo?».

«Yo tirándome el pisto… Pero habéis gastado una broma con la más jugona. Mucha gracias porque es una cosa divertida y estoy encantada», terminaba diciendo. «Nunca hubiese imaginado ser la víctima de una broma de ‘Inocente Inocente’. Toda mi familia ha llamado para aportar. Cuando de repente escuché ‘ni no no ni no’ (haciendo mención a la sintonía del programa) no me lo podía creer».