La séptima edición de ‘MasterChef Celebrity’ ya ha celebrado su gran final pero sigue estando de rabiosa actualidad. Tras el triunfo de Lorena Castell, que se batió en el duelo final contra el actor Manu Baqueiro, la presentadora barcelonesa ha concedido sus primeras entrevistas tras convertirse en la nueva ganadora. Después de una noche repleta de emoción, Lorena Castell ya está mucho más tranquila y se ha sentado con SEMANA donde ha hablado largo y tendido sobre su paso por el programa. Además, ha dado su opinión respecto a un tema candente: la polémica de Patricia Conde.

Este lunes se vivía la primera parte de la final con una Patricia Conde sin ganas de pasar al duelo final. Una actitud perezosa, asegurando que estaba muy cansada y sin fuerzas, la dejó a las puertas de la gran final. Muchos internautas se dieron cuenta de lo que estaba ocurriendo y aseguraron que la actriz estaba intentando boicotear el programa desde dentro. Sin embargo, el asunto se avivó mucho más cuando ella se pronunció al respecto, asegurando que «No puedo con las mentiras» o «Un día nos dijeron “esto es un show, no un programa de cocina”. Un discurso contra el programa que en las últimas horas ha cambiado, ya que ha modificado ese mensaje y lo ha dejado de una manera más afable. Pero, ¿qué piensa la ganadora de la edición al respecto? Ella mismo nos lo cuenta.

La ganadora ha hablado con SEMANA sobre la polémica de su compañera

Lorena Castell se ha sincerado al respecto: «Me habían preguntado mucho sobre esto y justamente yo en ese cocinado yo no estuve porque ya tenía la chaquetilla. Y lo que pasó aquí es que, nos ha pasado en otros programas, es que cuando tú estás cocinando, estás a lo tuyo y no ves lo que está haciendo el otro. Puedes ver cuando pasa algo como que alguien se ha mareado y se ha salido del cocinado y te dicen «María Zurita le ha dado un vahído y ha tenido que salir». Pero no sabes lo que está pasando», comienza diciendo. Y añade: «Lo que mola de este programa es que cuando nos sentamos para verlo, cuando se emite, pues lo vemos queriendo saber cómo lo han montado. Un cocinado de 2 horas es queda a lo mejor en 20 minutos. Pues con esto es igual», revela.

Lorena Castell asegura que no entiende qué es lo que ha pasado con Patricia Conde

La ganadora de ‘MasterChef Celebrity’ asegura que no entiende qué es lo que ha ocurrido con su compañera. «Yo con Patricia no había visto nada y era mí no entender. Yo decía ¿qué ha pasado? Si ella estuvo luchando muy bien lo de seguir al chef. Entonces la transición a lo siguiente pues me lo he perdido. Yo he visto como vosotros y lo que ha puesto en las redes sociales. Este programa te da una vivencia muy muy personal. Influye también mucho en el momento que tú estés físicamente, anímicamente, cómo te sientes, cómo te sientes tú también en un plató, cómo te enfrentas tú a tener tantas cámaras y a ser natural. Es verdad que bueno una cosa que ha dicho es que es más actriz y que no está acostumbrada. Yo, cada uno…», dice. «Eso yo no lo he entendido. Lo de mentiras no lo he entendido. Lo de ambigüedad es una cosa que tiene que decir cada uno. Yo que he estado ahí estoy diciendo en las entrevistas que me mola es que es un talent de cocina, pero también un reality», sentencia al respecto.