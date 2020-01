Susanna Griso se ha convertido en la protagonista absoluta de ‘Espejo Público’ después de que el programa le haya sorprendido gracias a la ayuda de su sobrino, Eric Griso. El grupo Arnay Griso, integrado por el sobrino de la presentadora y Arnau Blanch, ha interpretado por sorpresa su nuevo éxito «Quiero, quiero, quiero» en el plató de televisión mientras que Susanna tenía los ojos tapados, por petición del programa, y desconocía la presencia de su sobrino.

La reacción de la presentadora al ver al grupo ha sido imperdible, ya que se ha quedado totalmente sorprendida. «Me dicen que tengo que adivinar sintonías de programas de @atresmedia y resulta que me habían traído a mi sobrino Eric y a su compi Arnau de @arnaugriso. ¡Vaya sorpresa!«, ha dicho Susanna Griso tras la inesperada sorpresa que le ha dejado impactada.

Además, ha querido promocionar el grupo musical de su sobrino y ha dicho: «Llevan 90 millones de visualizaciones, el día 13 de febrero actúan en Madrid y el 15 en Barcelona. Apenas quedan entradas, así que va podéis correr si os apetece verlos en directo».

Este es un momentazo que no olvidará en mucho tiempo la presentadora. Además, ha dejado constancia en sus redes sociales de la presencia de su sobrino Eric (a la derecha en la imagen superior) y su compañero Arnau. «@arnaugriso aparece por primera vez en @espejopublico. Ya tocaba, soy muy mala tía, no les he promocionado nada. 🤣», ha escrito la presentadora en sus redes sociales.

Arnau y Eric estarán en Madrid el 13 de febrero en el WiZink Center bajo el lema de ‘La revolución bananera deja huella’ y en Barcelona el día 15en el Sant Jordi Club, donde finalizarán la gira que empezó el pasado mes de octubre.