En su visita a ‘Domingo Deluxe’, el hijo de Isabel Pantoja le ha hecho una contundente petición a su hermana y su prima.

Un vez más, Kiko Rivera se ha mostrado dolido por toda la nueva información que ha recibido sobre los engaños de Isabel Pantoja en los últimos días. Con un proceso judicial comenzado contra su madre y con la mente puesta en los interesados en comprar su parte de Cantora, el hijo de la tonadillera ha hablado abiertamente sobre la difícil postura en la que se encuentran tanto Chabelita Pantoja como Anabel Pantoja. Es por ello que el DJ ha puesto en duda si su hermana habla con libertad o influenciada por la cantante.

Pese a que ya tiene su familia creada y está centrado en que tanto su mujer como sus hijos sean felices, Kiko Rivera ha reconocido que le gustaría sentarse con su hermana y su prima para darle la explicaciones pertinentes acerca de los motivos por los que ha decidido sentarse en televisión, tanto en ‘Cantora: la herencia envenenada’ como en ‘Domingo deluxe’.

Entiende la postura pública que han tomado las dos y aún así sigue haciendo hincapié en que las sigue queriendo igual. Sin embargo, al escuchar a su hermana decir que «Isabel Pantoja es mi madre», Kiko Rivera se pregunta si esas palabras salen de ellas mismas o hay alguien detrás de ella (como ya ocurriera en el pasado cuando la tonadillera mandaba al DJ a los plató a hablar mal de la joven).

«No les voy a pedir que públicamente tomen partido pero el ser Suiza, ser neutral, es serlo para todo. Mi prima Anabel no sabe que contestar porque está sufriendo. No se posiciona pero tira para mi madre y eso se nota. He escuchado de su boca: ‘Mi tía no va a perdonar nunca a su hijo’. Perdona, pero no estoy buscando su perdón. La importancia aquí es la dependencia que tienen. Que venga aquí mi prima y diga lo que piensa de verdad. Ella y mi hermana saben que todo lo que digo es verdad. Aunque entiendo que la pobre niña tenga que decir que se lo debe todo a su madre»comenta.

No ha intentado ridiculizar a su hermana

Kiko Rivera considera que llega un momento en la vida en la que hay que dejar de ser neutral y posicionarse (aunque no se haga público). Tras esto, el hijo de la tonadillera insiste en que en ningún momento ha intentado ridiculizar a su hermana pero le gustaría hacerle una pregunta. «¿Eres tú o están hablando por ti? ¿Te está ocurriendo lo mismo que a mi? Mi madre tiene un puñetero don para manipular», sentencia. De la misma forma, considera que su hermana y su prima tienen derecho a sentarse con él y leer todos los documentos que tiene sobre la mesa e incluso datos que no se pueden decir públicamente.

El dinero de Isabel Pantoja que le costó prestar a su hijo

El marido de Irene Rosales se ha mostrado tajante y ha dejado claro que le daría igual que su madre volviera a entrar en prisión puesto que no se sentiría culpable. Insiste en que volverá a Cantora cuando su abuela ya no esté y ante esta ausencia ha explicado que acudiría al entierro pero no al tanatorio para evitar situaciones violentas.

Kiko Rivera reconoce que en los últimos meses lo ha pasado mal económicamente, aunque no ha sido la única ocasión en la que se ha visto con el agua al cuello y ha tenido que recurrir a su progenitora para que le prestara algo de dinero. Al recordar esto, ha explicado que la tonadillera intentó quedarse con el dinero que ganó con ‘GH Dúo’. «Se lo quería quedar ella y decía que era para pagar las letras de mi piso. He pasado necesidades y he tirado de amigos, Rafa Mora me dejó dinero. Mi madre solo me dejó dinero una vez y no se lo voy a devolver. Me prestó seis mil euros y me hizo ver que le costaba mucho dejármelos. Ellos siempre han aparentado que estaban arruinados, me decía que no podía irse de vacaciones porque no tenía dinero«, relata.