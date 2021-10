Por primera vez, Kiko Rivera e Irene Rosales han concedido una entrevista en conjunto. Sin embargo, no lo han hecho en la cadena de televisión que lleva años acogiendo al clan Pantoja, Mediaset. En esta ocasión han elegido para su reaparición ante las cámaras el programa ‘Land Rober’ de TVG, el late night de entretenimiento que presenta Roberto Vilar en la televisión gallega. En este espacio el protagonista es el humor, no los asuntos del corazón. Un tema que el matrimonio no ha evadido en absoluto en su visita al plató.

Y es que nada más llegar, el presentador les ha pedido que protagonicen un ‘sketch’ de humor juntos. ¿Sobre qué? Una pareja que se casa. La temática ha dado pie a que ambos recordaran su boda civil, celebrada en el año 2016. Entonces, Vilar les preguntaba si pensaban darse el ‘Sí, quiero’ ante el altar, ya que en su día anunciaron que deseaban jurarse amor eterno ante los ojos de Dios. El sevillano sorprendía con su respuesta: «Yo quiero casarme por la iglesia, pero a ella no le apetece». La que fuera colaboradora de ‘Viva la vida’ asentía: «Ya me he casado, ya no…». El músico apuntaba el porqué de su deseo de pasar por vicaría: «Más que nada por la despedida. Es lo bueno de la boda, la despedida».

A continuación protagonizaban un divertido ‘sketch’ de humor en el que dos parejas acudían a casarse a una iglesia… los dos a la vez. Kiko, ataviado de «muñequito del Monopoly», como él mismo ha dicho, y la andaluza, con un vestido de novia, hacían los papeles de novio y novia. Para ella era su «debut» como actriz, tal y como ha destacado delante de los focos.

El viaje a Galicia en pareja bien ha merecido la pena. Porque después de un año cargado de tensiones con su madre, con la que está enfrentada dentro y fuera de los platós, Kiko e Irene se lo han pasado de maravilla. Se han reído de sí mismos y han compartido unas horas fuera de casa. Lo cierto es que a la pareja le encanta Galicia. Este verano se han dejado ver disfrutando de unos días de descanso en A Coruña. Una ciudad que Irene visitaba recientemente «para celebrar la despedida de soltera» de una de sus primas.

Kiko e Irene ofrecen detalles de su nueva casa

En el regreso de la pareja a la televisión tras las últimas polémicas en las que se ha visto envueltas, los dos se han mostrado muy relajados, sonrientes. Y resueltos a la hora de contestar a las pocas preguntas que se les hizo sobre su vida privada. Pocas, pero importantes. Porque allí hablaron de la nueva casa en la que han formado su hogar. Una vivienda que «paga él», según ha contado la modelo. Y en la que viven «en alquiler con opción a compra» y pagan una cuota de «más de 1.000 euros». El músico detallaba: «Son 300 metros en una planta».

Durante la emisión del programa, Kiko Rivera no solo sacó a relucir su lado más divertido. También estrenó su canción ‘Te necesito’. No podía haber elegido un lugar mejor para hacerlo. Porque, según ha contado, el programa de Roberto Vilar es «su casa». «Es mi puñetero programa favorito del mundo», decía.

Por último, recordaban sus comienzos como pareja. El músico rememoraba que le costó conquistarla. Ella desconfiaba de él porque era famoso. Y sentenciaba: «Le gustan todas». Él se ponía romántico: «Irene es lo mejor que me ha pasado en la vida». Cuando el presentador les ha preguntado por sus secretos «en la cama», Kiko se ha sincerado. «Con dos niñas se folla poco. La que no pone interés es ella. Y para lo poco que lo hacemos van y nos pillan».