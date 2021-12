Kiko Rivera se ha adentrado en la aventura más extrema de su vida de la mano de Jesús Calleja, siendo el próximo invitado de ‘Planeta Calleja’, que esta vez pone rumbo a Nepal. Sin embargo, lo que ha vivido en este reto parece poco para él teniendo en cuenta lo que lleva ya echado a las espaldas y es que el hijo de Isabel Pantoja no ha podido desconectar del drama familiar que ha fracturado su existencia y se ha llevado estos problemas consigo en la maleta. Al menos eso es lo que se desprende al ver los escasos segundo que se muestran en el anuncio promocional del programa, que da el salto definitivo de Cuatro a Telecinco para aterrizar en la noche de los domingos, dejando al debate de ‘Secret Story’ de Jordi González a medias, por la preocupación de la cadena por salvar los datos de audiencia del prime time.

“Cualquiera puede parir, pero no todas pueden ser madres”. Esta es una de las declaraciones que Kiko Rivera lanza a modo de bomba directamente con destino a Cantora para hacer diana sobre su madre, Isabel Pantoja. Pero la tonadillera recibirá más proyectiles y es que en la promo del nuevo episodio de ‘Planeta Calleja’ también se desliza otra frase que hará daño a la tonadillera: “Me falta la familia”. Con dos frases el programa de Jesús Calleja da muestras de lo que podremos ver a partir de las 22 horas de este domingo en Telecinco. Un viaje que tuvo lugar en plena guerra de Kiko Rivera en contra de su madre, pero aún en armonía con su prima, Anabel Pantoja, y su hermana, Chabelita.

Aunque el viaje de Kiko Rivera a Nepal junto a Jesús Calleja tuvo lugar el pasado mes de abril, no ha sido hasta ahora cuando la cadena ha entendido a bien emitir este capítulo de ‘Planeta Calleja’. Se han arriesgado mucho y es que en este espacio el Dj ha vuelto a poner su corazón sobre la mesa, narrando incluso los problemas que le han separado de su madre con gran dolor. Pero este contenido bien podría haberse quedado antiguo si la reconciliación entre madre e hijo se hubiese materializado tras el primer intento tras la muerte de Doña Ana. Para fortuna del programa, el rencor con el que Kiko Rivera habla de su madre, al menos sí en el vídeo promocional del espacio, es el mismo que atesora ahora, y es que pese al abrazo que duró 15 minutos tras la pérdida de Doña Ana, nada ha cambiado entre ellos. Las cosas siguen igual de frías, a diferencia de la decisión de Kiko de perdonar la deuda millonaria a su madre.

En la aventura de Kiko Rivera y Jesús Calleja por Nepal podremos ver, además de las confesiones más íntimas del Dj sobre sus problemas familiares y nuevos reproches y dardos envenenados a su madre, experiencias únicas en la vida. El Dj podrá bañarse con elefantes, cruzar un puente colgante que no le da nada de confianza y el imprevisto que hace que el equipo del programa y su invitado se queden atrapados en Nepal sin opciones de salir. Al menos durante un día más.

Kiko Rivera ha esperado con nerviosismo que se emita en programa de ‘Planeta Calleja’ de su viaje a Nepal. Tanto, que en la entrevista que realizó esta semana a Bertín Osborne no ha podido contener el impulso de contar algo que sucedió durante el viaje y que podremos ver en la noche de este domingo. “Lo que pasa es que allí me pilló muy mal y me pegué una ‘pechá’ de llorar tremenda. Aquí, espero no llorar con lo que te voy a contar, pero no prometo nada”, le decía al presentador, a la vez que le mandaba un mensaje a Jesús Calleja, llamándole “pesado” por no emitir aún su especial viaje a Nepal. La espera tiene los días contados.