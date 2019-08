5 Tiene muchas ganas de ver a su nieto, Matías

Ante las numerosas críticas que ha recibido su hija Laura por no estar junto a él durante su operación, Kiko Matamoros saca las uñas por ella: «Tampoco necesito a alguien al lado, agradezco toda la compañía que he tenido en el hospital de numerosos amigos, de mis hijos, de Marta, cuando ha podido, que ha estado todo el tiempo a mi lado. Entiendo que la gente diga cosas, pero no las comparto. No podía quitarle el viaje que ha hecho Laura, no es una operación a corazón abierto, no hay que despedirse antes de entrar en quirófano», declaraba.