El colaborador asegura que ahora sabe las responsabildiades que colleva el hecho de ser padre y asegura que Marta López sería una gran madre.

Hace unos días, a través de las redes sociales, Laura Matamoros confirmaba una feliz noticia: estaba esperando su segundo hijo. La hija de Kiko Matamoros aseguraba además que tanto ella como Benji Aparicio se habían dado una nueva oportunidad para continuar formando su «familia imperfecta». La buena nueva ha sido recibida con gran júbilo por el resto de miembros de su familia, especialmente por el orgulloso abuelo. El colaborador de ‘Sálvame’ no ha podido evitar mostrar su sonrisa de oreja a oreja ante la feliz noticia y ha mostrado su deseo de volver a ser padre.

Tras el anuncio del embarazo de su hija, y a pesar de que ya lo ha dicho en alguna que otra ocasión, Kiko Matamoros ha revelado que le gustaría ser padre de nuevo. El colaborador de ‘Viva la vida’ reconoce que ahora se siente mucho más preparado que cuando tuvo a su primogénita puesto que con el tiempo ha aprendido a las connotaciones y responsabilidades que lleva el hecho de tener un hijo. Además, entre bromas, cuenta que podría enseñarle un sinfín de conocimientos.

«Si me da la gana tener un hijo con 65 años, lo tengo. Estoy en mi mejor momento para educar a un hijo, me siento preparado. Cuando echo la vista atrás, con mi primera hija, que la tuve a los 27 años, no tenía excesivamente claro cuál era la responsabilidad de ser padre. Cada uno es circunstancia de su tiempo», expresaba. De la misma manera, ha hecho hincapié en lo feliz que se siente junto a su pareja, Marta López Álamo, y reconoce que sería una estupenda madre.

La «familia imperfecta» de Laura Matamoros

«Contaros que estoy embarazada. Es muy pronto y me hubiera gustado haber contado esta noticia de otra manera, pero es cierto que mi vida es pública. Estoy embarazada de siete semanas. Es lo más maravilloso», decía a través de un vídeo publicado hace unos días en sus redes sociales para confirmar una de las noticias más felices de su vida.

Una buena nueva que llegaba durante una etapa complicada:«He tenido muchas subidas y muchas bajadas, porque han pasado muchas cosas. Pensaba hace tres semana que iba a empezar mi vida desde cero sin Benji. Nos hemos dado cuenta de que tenemos que aprovechar esta situación para estar y crear esa familia imperfecta, que es lo más importante. Mi hijo va a tener un hermanito o una hermanita. Mi familia está increíblemente feliz. Están encantados con esta decisión que hemos tomado».

A pesar de esto, la hija de Kiko Matamoros se mostraba preocupada al pensar cómo se tomarían sus seguidores la situación por la que estaba pasando, algo que provocaba que se le saltaran las lágrimas. «Me emociono porque lo quería desde hace mucho tiempo. Me hace muy feliz. Muchos vais a cuestionar cómo es la situación. Gracias a Dios puedo decir que soy muy fértil, estoy muy agradecida a este momento que estoy viviendo. Para mí conseguir crear una familia imperfecta, aunque esté de siete semanas, hubiese sido mejor contarlo más adelante, pero ha sido así», sentenciaba y pedía tranquilidad y respeto para poder vivir este segundo embarazo de la mejor de las maneras.