Kiko Matamoros y Belén Esteban han vivido una de sus noches más tensas tras someterse al polígrafo de Conchita en el ‘Deluxe‘. En medio de sus confesiones y reproches, el colaborador de ‘Sálvame‘ ha abandonado el plató de forma abrupta después de enzarzarse con Laura Fa, quien ha reflexionado acerca de la diferencia de edad que tiene con Marta López.

Laura Fa explicaba que había muchos estudios que se han hecho acerca de las diferencias de edad entre una pareja, refiriéndose así a Kiko Matamoros y Marta López. Sin embargo, al colaborador se sintió ofendido con la afirmación de su compañera, se levantó de forma airada y se marchó del plató asegurando que no iba a consentir las faltas de respeto. Seguido por las cámaras, el padre de Diego Matamoros se enzarzaba con el director del programa, quien intentaba que recapacitara y volviera a sentarse.

«Ya está bien, se acabó, no puedes faltarle el respeto a la gente», aseguraba Matamoros. «He dicho que me parece una relación desigual, no he dicho que él no la quiera», se defendía la catalana. Sin embargo, el colaborador seguía insistiendo en que la periodista estaba insinuando que su novia no estaba con él por amor. «Me incomoda que me insulten, no tiene argumentos y recurre al insulto. Me hablas con una violencia que no es ni medio normal«, sostenía Fa. Tras esto, Kiko Matamoros volvía a su silla y Laura Fa prefería no hacer ningún comentario durante el resto de la entrevista.

Belén Esteban no entiende la actitud de Kiko Matamoros

Nada más comenzar el ‘Deluxe’, Kiko Matamoros sabía que había perdido la «partida» porque consideraba que todos se iban a poner del lado de Belén Esteban. «Tengo la sensación de ir al matadero«, comentaba. La de Paracuellos estaba tranquila, aunque no entendía el cambio de actitud en los últimos días puesto que consideraba que el colaborador se había portado muy bien con ella tras su vuelta de ‘Supervivientes’. En esto, la colaboradora sacaba a relucir que nadie tuvo las agallas de decir nada malo del concurso que hizo en Honduras y recordó cuando todos estuvieron contra ella durante su paso por ‘GH VIP’.

En medio de todo esto, hablando sobre las audiencias que hacían ambos cuando se sentaban en el programa, Jorge Javier Vázquez aprovechaba para lanzar una reflexión que define a la perfección el gran problema al que se enfrenta la cadena. «¿Hace Belén las mismas audiencias que antes? No. ¿Hacemos los demás las mismas audiencias que antes? No», sentenciaba.