6 Empresario de éxito

Por su corta edad, Julián no recuerda lo que pasó, pero su familia y, por supuesto, la hemeroteca se ha encargado de contarle qué ocurrió hace ahora 25 años. Pese a todo, él continuó con su vida, tuvo un hijo con una novia a la que conoció en Torrent, su localidad natal, y poco a poco se convirtió en un empresario de éxito de la noche valenciana. Aquel episodio que a punto estuvo de costarle la vida solo forma parte de su pasado. No le gusta hablar de ello, dice su entorno a SEMANA, pero no niega lo ocurrido y se promete no olvidarlo nunca.