Noche de decepciones en ‘La isla de las tentaciones’. Uno de los grandes chascos del programa de Telecinco se ha producido cuando Christofer, novio de Fani, ha visto cómo su chica flirteaba con otro chico.

Fani, deslumbrada ante los encantos de Rubén

Fani, de 33 años, tuvo una cita con Rubén. Un joven con el que siente una evidente afinidad personal. La química entre ambos era tan obvia que la joven no dudó en admitirlo delante de las cámaras. «Eres mi prototipo de chico. Eres alto y fuerte y me gusta tu carácter. Me has gustado, me siento muy a gusto contigo», le decía. Incluso después de su encuentro en las paradisiacas playas de la República Dominicana confesaba: «Estoy sintiendo más cosas por él de las que me imaginaba». Él, por su parte, fue muy directo: «Eres un bombón de chica».

Su novio, al ver las imágenes, no daba crédito. Visiblemente decepcionado, confesaba a Mónica Naranjo, presentadora del programa: «Me ha fallado como pareja».

Christofer, frío en su cita con Andreína

Y es que Christofer también tuvo una cita con Andreína, una de las concursantes del ‘reality’ de Telecinco. Pero decidió no cruzar ninguna frontera. De hecho, evitó en todo momento tener contacto o roce alguno con la venezolana. «No me gusta que me toquen porque sin conocerla de nada no procede», admitía un derrumbado Christofer.