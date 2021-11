Prometían que iba a ser la edición más extrema y así está siendo. Cuando todavía no hemos superado todo lo que hemos vivido gracias a ‘La última tentación’, la secuela de este programa de amor, ya ha arrancado la cuarta edición de ‘La isla de las tentaciones’. A pesar de que esta ha sido la primera noche en la que hemos conocido a las cinco parejas que pondrán a prueba su amor y a los veinte solteros que serán la tentación, ya hemos vivido los primeros tonteos y han elegido sus primeras citas. Pero, vamos a quedarnos en la primera parte. Y es que uno de los primeros tonteos ha llegado de la mano de Josué (pareja de Zoe) y Diriany.

Josué y Zoe han protagonizado un encontronazo tras conocer a los solteros

Ya en el momento que se han destapado a las diez solteras y Diriany le ha puesto el collar a Josué, Zoe se ha saltado las normas y ha enloquecido. Josué era el que más collares llevaba, tres en total y Diriany iba dispuesta a ponerle el cuarto, algo que no ha gustado en absoluto a Zoe, que se ha levantado corriendo de su sitio para quitárselo diciendo: “Te lo agradezco, pero no”. “Bueno, ya lo veremos”, retaba la soltera. Zoe entonces se encaraba con Josué: “Me parece genial que te hayan puesto todos los collares pero no, este no. No me da la gana que tengas citas con chicas maleducadas”.

La joven pedía disculpas a Sandra Barneda por su actitud, pero su novio se mantenía serio: “Quiero que me devuelva el collar, porque si estamos aquí en parte es por tu desconfianza y tus celos”, le reprochaba. Todo esto ocurría antes de marcharse a las villas y que viviéramos el primer tonteo de esta edición, precisamente con Josué y Diriany. Hay que recordar que Josué y Zoe salieron del programa de ‘Mujeres y hombres y viceversa’ en una final llena de amor. Precisamente ha sido la estancia de él como tronista el protagonista de la noche después de que él se enterara de que Diriany también acudiera al programa, pero en momentos diferentes.

La declaración de intenciones de Josué en ‘La isla de las tentaciones’

La influencer le ha ha hecho saber que le parece guapo a Josué y él se deja querer: «Vas a machete. Me han chivado que has estado en Mujeres y Hombres». «Me dijeron que fuera a tú trono», le ha desvelado la tentadora ante la sorpresa de todos sus compañeros que se encontraban en el salón de la villa. Pero el momento álgido de la noche ha llegado con la respuesta de Josué: «¿Vienes ahora? Si hubieras entrado en el programa, a lo mejor en vez de haberme ido con Zoe mi novia, a lo mejor serías tú la que estuvieras en el otro lado», le pregunta Josué a la tentador. Lo cierto es que la edición ha empezado muy fuerte.