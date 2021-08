El torero es el segundo concursante confirmado -junto con Lucía Pariente- del nuevo ‘reality’ de Telecinco.

Una vez más, José Antonio Canales Rivera participará en un concurso de Telecinco. El torero y colaborador de ‘Sálvame‘ dará el salto de las tardes de Telecinco en el nuevo ‘reality’ de la cadena: ‘Secret Story‘. En este espacio, en el que varios participantes tendrán que guardar un secreto mientras conviven en la misma casa, coincidirá con Lucía Pariente, -madre de Alba Carrillo– que hasta la fecha es la primera concursante confirmada.

Este martes, Carlota Corredera ha confirmado el paso del torero por el nuevo formato de Mediaset. «Me alegra decir que el concursante que entra en ‘Secret Story es un compañero nuestro: Canales Rivera», ha anunciado.

El gaditano ya ha formado parte de varios ‘realities’ y concursos de la pequeña pantalla. Hasta la fecha lo hemos visto en ‘Splash, famosos al agua‘ (2013), ‘Ven a cenar conmigo: Gourmet Edition‘ (2019) o el más reciente, ‘Quiero dinero‘, donde respondió a preguntas delicadas sobre su vida personal en 2020.

Canales Rivera ha participado en otros ‘realities’

A principios de este año se especuló con la posibilidad de que viajara a Honduras para formar parte del plantel de concursantes de ‘Supervivientes 2021’, pero él desmintió de manera categórica que valorase la propuesta. «No sé de dónde sale esta noticia, pero yo no he confirmado ni he dicho que vaya a ir a ‘Supervivientes’», decía. «Me lo propusieron, pero no me lo planteo. De momento, no me veo en ‘Supervivientes’».

Lo cierto es que Canales Rivera ya puso a prueba sus dotes de supervivencia en situaciones extremas en ‘La selva de los famosos‘ (2004), donde dejó clara su capacidad para salir a flote en plena jungla del Amazonas. Entonces compartió vivencias con concursantes como Edmundo Arrocet o la desaparecida Blanca Fernández Ochoa. «Es una de las mejores experiencias que he tenido en mi vida«, confesaría tras esta experiencia extrema, de la que resultó merecidísimo ganador con el 63% de los votos del público.

En la actualidad, Canales Rivera trabaja como colaborador de ‘Sálvame’, programa del que desapareció durante varias semanas tras un encontronazo con la directiva por negarse a disfrazarse de ‘Spiderman’. Tras el incidente pidió disculpas y retomó su sillón como tertuliano.

El torero, tras confirmarse su paso por ‘Secret Story’: «Estoy contento»

Nada más confirmarse la noticia de su paso por ‘Secret Story’, Canales Rivera admitía su satisfacción. «Estoy contento. Me gusta pensar que todo lo que voy a hacer y todo lo que venga va a ser bueno. Intento concentrarme e ir para estar mejor allí que fuera«, explicaba. «Entiendo que estar con gente que no conoces de nada es complicado. No he puesto vetos a nadie. Estoy expuesto y voy a seguir estando expuesto». Asimismo, dejaba claro que no le importa tener que guardar un secreto: Cuando lo cuente vais a entender por qué llevaba tantos años guardados. Pero cuando lo cuente os vais a reír, no os lo podéis imaginar».