Gracias a su locuacidad y a su capacidad para entrar en todos los conflictos, José Antonio Avilés se ha convertido en uno de los protagonistas indiscutibles de la última edición de ‘Supervivientes’. El periodista y colaborador de ‘Viva la vida’ era el último expulsado del reality más extremo de Mediaset. Su balance de su paso por los Cayos Cochinos es más que positivo: “Me quedo con las cosas buenas, me lo he pasado muy bien”. No solo eso, también ha sido uno de los que ha contado con una mayor pérdida de peso.

El concursante se veía por primera vez desde el inicio del reality, hace diez semanas, en un espejo sin camiseta y no ha podido salir de su asombro cuando ha comprobado su drástica pérdida de peso: «Soy la mitad de lo que era». El presentador de ‘Conexión Honduras’, Jordi González, presagiaba que tendría que renovar por completo su fondo de armario y revelaba el peso que había perdido, nada menos que 23,200 kg. Antes de viajar a Honduras superaba los cien kilos, concretamente 102, ahora la bascula se sitúa en 78,300kg.

Una noticia que ha recibido con sumo agrado: «Me he quedado bien. Lo he conseguido, te prometo que he venido a aprender a convivir, a ser un buen superviviente, pero una de las cosas también era perder peso». Y es que los médicos del concurso le advirtieron de su sobrepeso cuando le realizaron su debido chequeo previo y le dieron un toque de atención. No ha querido entrar en detalles, pero sí que reconocía que su peso rebasaba ciertos límites: “Alimentarse de manera sana y cuidarse es muy importante”, ha dicho.

Su paso por ‘Supervivientes’ ha estado repleto de momentos memorables y muchos enfrentamientos en los que se ha visto envuelto con casi todos los concursantes, a muchos de ellos les ha conseguido sacar de sus casillas. Su principal enemiga en el concurso ha sido Elena Rodríguez, la madre de Adara Molinero, a quien ha achacado su papel de víctima. Además, se ha enfrentado a numerosas críticas y muchos le han acusado de ser un verdadero manipulador.

En nuestro país también está siendo muy cuestionado por su profesión de periodista. Muchos han dudado respecto a que hubiera estudiado la carrera a lo que él se ha enfadado mucho con este tema y señalaba que cuando regrese a España demostrará que sí es periodista. Lo más curioso es que no ha querido revelar dónde finalizó sus estudios a pesar de que Jordi González le ha insistido con este tema: «No lo voy a decir hasta que no llegue a España».

El colaborador también ha podido mantener una conversación con su madre quien le aconsejaba que estuviera tranquilo después de que se hubiese acalorado por diversas especulaciones sobre su persona, no solo el tema relacionado con su estudios universitarios, también por los asuntos que tienen que ver con un posible ‘affaire’ con su compañero de concurso, Antonio Pavón.

Una emotiva despedida

El periodista agradecía la experiencia vivida en ‘Supervivientes’, incluso, incidía en posibles errores: «He acertado, he fallado, he pedido perdón. Ha habido gente con la que no he tenido buena relación. Gracias a todos». Añadía que este reto había supuesto para él un importante aprendizaje: «Espero haber estado a la altura. Me voy muy contento de hasta dónde he llegado. Es lo que mi abuela ahí arriba seguro que se siente muy orgullosa».

Durante la última gala, tenía una especial mención con Raúl Prieto, director de ‘Viva la vida’, la persona que le dio la oportunidad para comenzar su trayectoria en televisión. El colaborador seguía dando las gracias a los espectadores por haberle ofrecido la oportunidad de permanecer tanto tiempo en el concurso: «Gracias, de verdad, de corazón. A mi familia, a mis amigos. La situación que se está viviendo en España era muy dura, pero nos lo habéis hecho muy fácil».

El concurso continúa su marcha a pesar de la crisis sanitaria del coronavirus que azota a todo el mundo. Debido a las restricciones para viajar entre los diversos países, es posible que el regreso de Avilés a España se demore más de lo debido. En cuanto a los nominados esta última semana son los siguientes: Hugo Sierra, Elena Rodríguez, Jorge Pérez y Yiya. Tendremos que esperar hasta el jueves para saber quién debe abandonar el reality que, poco a poco, afronta su recta final.