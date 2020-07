El pasado 14 de junio, José Antonio Avilés dejaba un enigmático mensaje en sus redes sociales en el que expresaba su intención de decir adiós a su gran sueño. Horas después, el concursante más polémico de ‘Supervivientes 2020’ anunciaba en ‘Viva la vida’ que dejaba la televisión y que volvería cuando estuviera curado. Tres semanas después, ha regresado al programa presentado por Emma García para anunciar sus próximos proyectos.

José Antonio Avilés ha vuelto a su silla de ‘Viva la vida’ tres semanas después de anunciar que dejaba la televisión. El colaborador ha asegurado que era un hombre completamente nuevo, no solo por dentro sino también por fuera (gracias al injerto capilar al que se ha sometido en los últimos días). Ene su breve descanso, el de Córdoba ha explicado que ha tenido mucho tiempo para leer: «El primer día fui a comprarme un montón de libros«.

El exconcursante de ‘Supervivientes’ ha reiterado que no tiene ninguna deuda que pagar y la presentadora del espacio de Telecinco ha hecho hincapié en que ha visto al joven muy cambiado y que «ha aprendido a escuchar y a dejar que las cosas se frenen». No contento con su vuelta, José Antonio Avilés también ha anunciado que se ha matriculado en el Grado en Periodismo porque el programa le había recomendado que lo mejor para él era que se formara. En concreto, y después de que explicara delante de toda España que no tenía el título, pasado el tiempo, el cordobés ha incidido en que durante todos estos días se ha informado sobre los estudios y «al final terminé picando».

Sigue manteniendo relación con Rocío Flores

Durante su vuelta a ‘Viva la vida’, José Antonio Avilés ha asegurado que sigue manteniendo relación con Rocío Flores después de que Albert Barranco se sentara en el programa y anunciara su nula relación con la nieta de Rocío Jurado, a pesar de que durante su estancia en Honduras fue uno de sus mayores apoyos. «Hemos perdido el contacto. A día de hoy no tenemos relación. Me impacta y me duele, yo me la llevé como una hermana. Creo que tanto su novio como su tía (Gloria Camila) son los causantes. No me lo esperaba», decía el que fuera tronista de ‘Mujeres y hombres y viceversa’.

«Los sueños hay que dejarlos partir»

«A veces los sueños hay que dejarlos partir y emprender nuevas aventuras», indicaba Avilés en sus redes sociales junto a «Vuela», la canción de Cepeda. Más tarde, confirmaba que se apartaba de los focos de plató: «Me marcho, hoy es mi último día en televisión». Por entonces, deseaba buscar más que nunca la tranquilidad y encontrar el sosiego tras un tiempo de ruido. «Ya no puedo más», explicaba. Además, señalaba que regresaría cuando se encontrara bien y tuviera las fuerzas necesarias. Una noticia que tanto la presentadora, Emma García, como sus compañeros de programa, entre ellos, Alba Carrillo y Carmen Borrego, elogiaban y aplaudían de forma sincera.

Esta decisión llegaba un día después de que Jorge Javier Vázquez y ‘Sábado deluxe’ desmotara la versión de José Antonio Avilés y su rechazo a sentarse en el programa de La Fábrica de la Tele. «Yo no te voy a engañar, a mí me lo han propuesto y yo he dicho rotundamente que no», indicaba por entonces. Horas después, el catalán le acusaba de volver a mentir porque la dirección del programa contaba con unos audios del tertuliano donde se ofrecía a sentarse en el ‘Deluxe’ y pedía que las negociaciones se mantuvieran en secreto para que los directores de ‘Viva la vida’ no se enteraran.

«No me importa ir si está bien pagado y las condiciones que se ponen. Yo quería llamarte desde el primer día que llegue a España, cuando tenga los papeles hablaré. Te lo daré todo allí, te haré hasta la cabra«, le decía Avilés a la dirección del programa de Mediaset haciendo hincapié en que ponía a su disposición a Carmen, su madre, para que la entrevista fuera más jugosa. «Es un caradura que puede hacernos más o menos gracia pero es un caradura«, finalizaba el presentador.