En ‘El último viaje de Rocío Jurado, un especial en homenaje a Rocío Jurado en el que se han desvelado los secretos más íntimos de la cantante, se ha producido el reencuentro entre Jorge Javier Vázquez y Paloma García Pelayo. Hace apenas unas semanas, el presentador y su compañera protagonizaron una disputa en la que el presentador anunció que no quería volver a trabajar con ella. Pero han vuelto a verse las caras.

“La gente que no diga que he cambiado de opinión, te dije que no iba a trabajar contigo los sábados». Con estas palabras, el de Badalona explicaba el motivo por el que ha coincidido con la colaboradora, gran amiga de Rocío Carrasco, e invitada por La Fábrica de la Tele, encargada de producir el programa.

Fue el pasado 28 de noviembre cuando se produjo el encontronazo entre Jorge Javier y Paloma García Pelayo. Pepe Navarro se sentaba en ‘Sábado deluxe’ para exponer sus supuestas pruebas de que no es el padre del hijo de Ivonne Reyes. Paloma García-Pelayo recordaba una sentencia contra él por lesiones a una expareja, Vanesa Martín, y el presentador se revolvía. Jorge Javier Vázquez reprochaba la actitud de su colaboradora, censurando su intervención y llegando incluso a vetarla en futuros programas. Anunciaba, incluso, que no deseaba volver a coincidir con ella en un plató de televisión.

«Paloma, lo que estás haciendo nos deja en muy mal lugar a todos. Si lo tenías tan claro no haberte sentado con ese señor y decir que no quieres estar sentada con un maltratador. Tal y como están las cosas me parece irresponsable y ventajista por tu parte sacar este tema. Estoy profundamente decepcionado contigo y por ahora no me gustaría coincidir contigo en varios programas«, le decía.