Los continuos ataques de Anabel Pantoja a la forma de trabajar de Mediaset, han hecho que Jorge Javier Vázquez estalle contra la colaboradora

Anabel Pantoja está viviendo sus horas más bajas a nivel profesional. La colaboradora de televisión ha criticado en varias ocasiones la forma de trabajar de Mediaset, algo que ha hecho enfadar (y mucho) a algunos de sus compañeros de profesión. Sobre todo a Jorge Javier Vázquez y a Kiko Matamoros, que no entienden su comportamiento después de darse a conocer la cantidad de dinero que se estaría embolsando por cada conexión que hace desde Canarias por su problema con el pie. Y es que Anabel estaría ganando 600 euros al día por conexión. Algo que ha tachado el presentador de «cantidad de dinero indecente para sus virtudes«.

El pasado jueves, Anabel criticó que Jorge le dijera a su prima, Chabelita Pantoja, las polémicas declaraciones de su hermano, Kiko Rivera, contra su madre Isabel Pantoja. La colaboradora de televisión atacó a ‘La casa fuerte’ sentenciando que no había necesidad de eso. Algo por lo que ya Jorge Javier estalló contra la sobrina de la tonadillera. Pero la cosa no ha quedado ahí, ya que por si fuera poco, Anabel se ha seguido quejando en diferentes ocasiones. En esta ocasión, el presentador ha vuelto a enfadarse contra su compañera: «Anabel tendría que venir con muchísima más humildad porque dado tu currículum, que yo no me voy a meter con él, pero es el que es”.

El monumental enfado de Jorge Javier con Anabel Pantoja

El presentador ha querido hacer hincapié en los 600 euros que se estaría ganando Anabel desde casa y ha asegurado que “Te estás embolsando una cantidad de dinero que si te pones a pensarlo es indecente dado las virtudes que tú tienes para trabajar. Es una cantidad de dinero indecente, que te la pagan porque tú llegaste a ese acuerdo y me parece fenomenal y aquí estamos para trabajar y para ganar dinero”.

Aún así ha querido darle un gran aviso sobre su posible futuro profesional: “Tendría que saber que tiene un techo de cristal también y tensar la cuerda de esta manera no está bien. Desde luego, por favor recapacita un poco porque esto un día se romperá y no te salvará absolutamente nadie. A mí el jueves me dejó calentito”, asegura.

Jorge Javier Vázquez no entiende para nada la actitud de la sobrina de Isabel Pantoja: “De verdad, me parece que tiene una conexión absoluta con el mundo real y que necesita una dosis de realidad. Me parece Anabel que estás viviendo en un mundo que cuando te des la hostia, que a lo mejor no te da la das, pero desde luego que tienes todos los números para pegarte un gran hostión, pero muy que muy grande”. El presentador se ha mostrado muy enfadado con el comportamiento de Anabel Pantoja, quien sigue trabajando desde casa por su problema con el pie.