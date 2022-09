Jorge Javier Vázquez lleva un verano de lo más movidito. No solo porque tocaba disfrutar de unos días de asueto y por los viajes internaciones que ha hecho, sino porque en su caso necesitó «vacaciones de sus vacaciones». Y es que durante su viaje a Perú tuvo que ser hospitalizado por un mal de altura, siendo poco después en Botsuana cuando le perdieron su equipaje. Su periplo ha tenido, como dicen comúnmente «sal y pimienta», pero ahora toca volver al trabajo. El presentador ya se está preparando para regresar a los platós y ha sido él mismo el encargado de revelar la fecha de vuelta: 19 de septiembre.

Vuelvo a currar el lunes 19. Vuelvo nuevo, soy otro. ¡Qué ganas de volver a veros! pic.twitter.com/YStY05JQav — Jorge Javier Vázquez (@jjaviervazquez) September 14, 2022

«Tengo muchísimas ganas de volver a compartir otra vez un montón de momentos con vosotros. Vuelvo el 19 porque es la fecha que había pactado con la cadena, no porque haya suspendido mi vuelta o por el susto de Perú», ha dicho el comunicador, aclarando así cualquier duda que pudiera existir. Esta vez Jorge Javier Vázquez ha querido tomárselo con calma, prueba de ello, que se haya tomado más de un mes y medio de vacaciones, un tiempo en el que la audiencia le ha echado de menos, pero que para él era más que necesario. «Vuelvo más gordo. Después de un mes y medio de vacaciones, ¿qué queréis? Vuelvo más gordo, así que podéis empezar a ensayar calificativos. Me encantaría hipopótamo, porque yo, desde que he visto a hipopótamos de cerca, no creo que sea un insulto», ha comentado.

Jorge Javier dice que vuelve renovado y que está deseando reencontrarse tanto con sus compañeros como con el público. Además, ha bromeado sobre su cambio físico utilizando un filtro que da mucho volumen a sus labios y exagera sus facciones, intentando hacer ruido y aportar humor a su vuelta. «Necesito hacerme las uñas que se acerca un león y huye, depilarme por todo que parezco Platero, pequeño y peludo… ¡Tengo muchas ganas de veros!», finaliza Jorge Javier Vázquez.

Con este mensaje Jorge Javier Vázquez aclara que no habido ningún retraso en los planes iniciales que él y Mediaset habían acordado. Será el próximo 19 de septiembre cuando el comunicador regrese a ‘Sálvame’: «Paramos el 30 de julio con ‘Supervivientes‘ y teníais que descansar de mí». Eso sí, cabe señalar que él, aunque estuviera de vacaciones, seguía pendiente de lo que pasaba en el programa vespertino, tal y como se demostró cuando criticó el fichaje de Avilés. «Después de haber fichado en Sálvame a Avilés, lo lógico sería que el siguiente fuera Eduardo Inda, ¿no?», dijo. Estas palabras dejaron entrever que cuando coincidan en plató, Jorge Javier como presentador y Avilés como colaborador, se mascará la tensión en el ambiente.