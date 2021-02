El presentador ha confesado que le encantaría contar con la nieta de María Teresa Campos en la plantilla de ‘Sálvame’.

Este lunes, Jorge Javier Vázquez se ha pronunciado sobre la relación entre Alejandra Rubio y Carmen Borrego. Este fin de semana, la hija de Terelu Campos se ha enfrentado con su tía. En el programa de Emma García, la ‘influencer’ dejaba claro que no le gusta que hable de ella o que haya acusado a su madre de no protegerla lo suficiente. También le echaba en cara ante millones de espectadores que que quejara de sentirse «sola cuando se dice de mí lo más grande» y que luego saludara al presentador de ‘Sálvame’ en los pasillos y le diga ‘te quiero’ «después de todo lo que te ha dicho». tras un agrio conflicto con Teresa Campos.

Jorge Javier, a Alejandra Rubio: «Deberías venir a ‘Sálvame»

«Está muy bien trabajar los fines de semana, pero yo creo que deberías empezar a abrir mercado y deberías venir a ‘Sálvame’ una vez a la semana«, ha expresado el de Badalona. Está convencido de que contar con la benjamina del clan Campos sería un plus para «el diario». Así, empezaría a «rodar» en el diario.

Alejandra trabaja en ‘Viva la vida’, producido por Cuarzo Producciones, mientras que ‘Sálvame’ es responsabilidad de la productora La Fábrica de la Tele. Sin embargo, según Jorge Javier, esto no sería un impedimento para trabajar en su programa: «Estoy convencido que entre productoras no va a haber ningún problema. Para ella será facturar más, tener más presencia».

«Por mi parte estaría protegida. Hablo por mí», apuntaba Kiko Matamoros. El colaborador, amigo de Terelu, ha dejado claro que si la joven fichase por ‘Sálvame’ contaría con su apoyo incondicional. Lydia Lozano se quejaba, indignada: «¿Por qué hay que protegerla?». El madrileño le respondía: «Porque es muy joven, porque tiene 20 añitos».

A continuación, se sometía a debate las palabras de Carmen Borrego en ‘Viva la vida’, quien decía: «Nunca he querido quitarle el sitio a mi hermana. Mi hermana sabe lo que yo he sufrido en mi vida». Alejandra confesaba que en los últimos años las cosas no son iguales: «Hace mucho que no tenemos la misma relación. Teníamos una relación súper buena cuando era más pequeña y ya no es igual por diferentes motivos. Tampoco le doy mucha importancia y me olvido de muchas cosas y no las cuento en ningún lado porque es una tontería». La hija de María Teresa Campos se justificaba: «Ella dejó de ser pequeña y empezó a hacer su vida».

«Ha quedado claro que no soporta a su tía Carmen»

El presentador insistía en que su faceta televisiva le gusta y llegaba a una conclusión con respecto al conflicto con su tía, Carmen Borrego: “Creo que ha quedado claro que no soporta a su tía Carmen. Se ha dado cuenta de que está intentando abrirse hueco en la tele y no le beneficia que su tía hable de ella en las revistas y que tenga que sentarse a hablar de su tía y de su familia”, ha señalado. «Ella dice: vamos a ver, ¿a mí esto en qué me beneficia?».

A Jorge Javier le encantaría que alguien del clan Campos formase parte de la plantilla de ‘Sálvame’. Y tiene claro quién es su favorita. «Creo que en estos momentos Terelu, si vuelve, es para plantar cara. Sería muy bueno para ella». Además, considera que «tras este periodo de barbecho ella, que cree que no pero ha estado muy protegida, se ha levantado el velo de la protección y sería bueno porque le obligaría a dar un paso adelante”, zanjaba.

El pasado fin de semana, Alejandra Rubio y su tía protagonizaron un tenso encuentro en el plató de ‘Viva la vida’. Allí, la joven le recordaba su tía que su madre siempre le ha brindado su apoyo: «Creo que te ha defendido y yo he estado en desacuerdo con muchas cosas porque no todo es precioso y las familias son perfectas. Se mete en unos berenjenales que no le corresponden. Le he dicho a mi madre que debería mojarse y siempre me dice: ‘No, es mi hermana'».