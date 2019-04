12 Sorprendió a toca la casa

“Fue en Cantora. Fui al cuarto de Paco (Francisco Rivera ‘Paquirri), donde nunca ha entrado nadie, solamente entraba mi madre. Y una amiga de mi madre me dijo que qué me pasaba porque yo miraba a la pared y me reía. Y mi madre escuchó un grito y le preguntó a su amiga que qué me pasaba. Ella le dijo que yo estaba diciendo que había visto a Paco. Mi madre vino y me preguntó que qué había visto y yo le dije: ‘a papá’, le dije. Entonces la llevé a la entrada donde hay un cuadro enorme de Paco y le dije que lo había visto a él. Desde ese día mi madre no ha vuelto a entrar en ese cuarto”, aseguró Chabelita.