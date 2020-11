El pasado jueves, el equipo de la ‘Casa Fuerte’ propuso a la joven pasar el fin de semana junto a Isabel Pantoja en Cantora.

Isabel Pantoja no está pasando un buen momento personal. En plena guerra con su hijo, Kiko Rivera, la tonadillera permanece en Cantora, su mejor refugio, desde donde ha optado por guardar silencio. Su hija Isa Pantoja, está participando en el reality ‘La Casa Fuerte’ de Mediaset. El pasado jueves, el equipo del programa propuso a la joven pasar unos días junto a su progenitora. Finalmente, se desvela la decisión que ha tomado.

Isa se quedó completamente atónica con el telegrama que recibió en el que se le proponía la posibilidad de salir del reality para pasar este fin de semana junto a la artista. Este mismo sábado se desvelaba su decisión: ha optado por continuar concursando y no ver a su madre. Cabe recordar que durante la última gala, su prometido, Asraf Beno señaló que si se marchaba no creía que fuera a volver porque sabe que en el exterior las cosas no están bien para la familia.

«No sé si reír o llorar», fue la inesperada reacción del modelo cuando se enteró de la propuesta que había recibido su pareja. «¿Qué voy a hacer yo?», dijo visiblemente aturdido con todo este asunto. Ella le reprochó su actitud diciendo que no era momento para pensar en sí mismo mientras que él continuaba argumentando que no era preciso que saliera al exterior para contaminarse con toda la información que se está revelando sobre su familia. «Si la dejáis salir, no sé si volverá».

Finalmente, Asraf rompió en lágrimas al pensar que iba a separarse de su chica. «Prácticamente no nos separamos desde que hemos empezado la relación», dijo. La hija de la artista ha hecho caso a su novio y ha optado por continuar concursando. No podrá convertirse en un brazo que arrope a su madre en un momento muy difícil, pero a cambio no estará al tanto de todo lo que puede estar sufriendo la cantante en su hogar.

Isa afrontaba este reto televisivo con ilusión, una experiencia que se está viendo salpicada por la guerra que existe en el exterior. Está conociendo ciertos capítulos de todo lo que está ocurriendo con extractos que visiona en el programa. «Me da miedo. Mi corazón me dice que a lo mejor a mi madre le hace falta un abrazo. Mi cabeza me dice que tengo que estar aquí, que no puedo vivir todo el rato pensando en lo mismo y que tengo que centrarme en él», afirmaba cuando le hicieron la tentadora propuesta.

María Patiño, demoledora con Asraf

La presentadora no ha dudado en arremeter duramente contra Asraf por el comportamiento que mantiene con Isa Pantoja. «Cuando tienes carencias afectivas sueles caer en este tipo de personalidades tan depredadoras: egoístas, inmaduros, inseguros, controladores, posesivos…», indicaba visiblemente molesta con este.