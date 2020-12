La tonadillera se ha puesto en contacto con la familia para felicitar a su nieta Ana que soplaba las velas de su quinto cumpleaños.

El pasado 15 de diciembre, la hija mayor de Irene Rosales y Kiko Rivera celebró su quinto cumpleaños. Con motivo de esta fecha y después de un tiempo de duras discrepancias, Isabel Pantoja se puso en contacto con la familia. «Ha felicitado a su nieta», ha asegurado la colaboradora en ‘Viva la vida’. Lo hacía con una sonrisa totalmente enigmática en su rostro.

«Mi hija recibió su felicitación», añadía. Una fecha especial que el matrimonio vivió de forma íntima con familiares y amigos. «En la medida de lo posible hicimos una fiestecilla». Eso sí, la pequeña no disfrutó de la presencia de la artista. «No hubo abuelas, por desgracia», indicaba Irene. Cabe recordar que la abuela materna, Mayte Vázquez, falleció el pasado mes de enero víctima de una grave enfermedad.

Irene Rosales ha confirmado que la tonadillera realizó este leve acercamiento, también ha explicado que Kiko era consciente de este paso de su madre. Eso sí, ha contado que él desconoce por completo «el contenido ni nada». Desde hace un mes, madre e hijo mantienen un fuerte enfrentamiento que el DJ hizo público con su testimonio en la primera entrega del programa ‘Cantora, la herencia envenenada’ donde arremetió duramente contra ella. «Me siento engañado desde el momento en el que mi padre se fue. Lamento que las cosas hayan sido así. No me he enterado hasta ese día. La historia es así, al menos la mía», dijo entonces.

El cumpleaños de Ana

Ahora parece que ha habido una tenue aproximación familiar después de un tiempo en el que la artista ha permanecido en Cantora guardando silencio. Se produce con motivo de una fecha marcada en rojo en el calendario del clan, el aniversario de la pequeña Ana que tuvo lugar el pasado 15 de diciembre. El DJ aprovechaba este día para enviar un cálido mensaje a su princesa a través de las redes. «En épocas complicadas tú me diste la fuerza para afrontar los problemas de entonces por eso y por miles de cosas más eres especial 💥 para mí. Te quiero a rabiar mi vida hoy lo vamos a pasar en grande!».

Por el momento, Kiko y su madre aún tienen muchos asuntos importantes que resolver referente a la herencia de Francisco Rivera ‘Paquirri’. Actualmente, el DJ se encuentra en una fase de recopilación de información y documentación junto a sus abogados para poner un poco de orden en todo este asunto. Desea saber exactamente lo que le corresponde para ello ha intentado ponerse en contacto con los letrados que defienden a la artista, pero lo último que trascendió es que no sabía quiénes eran. Su principal intención es respetar la voluntad de su difunto padre.