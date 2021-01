«Esto a mí me lo dice hace cinco años y me lo tomo de otra forma. Ella dice: ‘Soy tu abuela he resucitado me dan por muerta’», ha contado la mujer de Kiko Rivera.

Audios, malentendidos, filtraciones… Irene Rosales ha estado esta última semana en el foco de la noticia. La mujer de Kiko Rivera ha hablado alto y claro sobre los controvertidos mensajes que Isabel Pantoja le envío con motivo del cumpleaños de su hija Ana cuyo contenido la artista ha hecho público a través de ‘El programa de Ana Rosa’. “Ella está en todo su derecho de mandar los audios, no es algo que me importe. No me esperaba que los mandara, no es algo que me preocupe porque yo también tengo los audios».

La colaboradora ha reconocido en ‘Viva la vida’ que los audios eran un total de tres y que el primero de ellos era el «más ofensivo» por la situación que ella ha pasado recientemente con la pérdida de sus padres. Ha subrayado que su marido no miente cuando ha hablado del tema, pero que en un primer momento no había escuchado los mensajes, ahora sí que lo ha hecho: «Dice palabras que no son literales, pero Kiko no miente. Eso no me lo va a quitar nadie, estoy de acuerdo en que ella mande los audios, no voy a entrar en que se escuchen».

«Te puedo decir lo que se dice y por qué a mí me molesta, esto a mí me lo dice hace cinco años y me lo tomo de otra forma. Ella dice: ‘Soy tu abuela he resucitado me dan por muerta’. No procedía porque me he tenido que sentar dos veces con mis hijas para decirles que tanto su abuelita como su abuelito han fallecido», ha contado.

La sevillana ha explicado que le duele porque piensa, ante todo, en sus pequeñas. «Yo soy madre y mis hijas es la única abuela que tiene, no puedo decir nada, el hijo de Kiko tiene sus abuelos maternos y es super afortunado, y Alberto también tiene sus abuelitos. A mí me duele porque mis hijas no tienen a nadie. Le dije el contenido, el mensaje dice claramente que si yo soy tan amable y tengo tiempo entre el trabajo que le ponga el audio».

«Una verdad a medias»

«Ella tendrá que defenderse de todo, pero si se defiende tendrá que contarlo todo», ha recalcado. Respecto a la revelación del contenido era tajante: «Es una verdad a medias, ya que si te vas a lanzar a enviar esos dos audios, lánzate a mandar el primero».

Tras la visita de Anabel Pantoja a Cantora, esta le escribió para hablar con las niñas y la artista mantuvo una videoconferencia con sus nietas. «Lo primero de todo son mis hijas, yo estoy con ellas 24 horas». Ha contado que inmediatamente accedió a que las niñas hablasen con su abuela. «No dudo por nada del mundo que ella quiera a sus nietas».

Asimismo, Irene ha hecho balance del duro momento que atraviesa el DJ completamente alejado de su progenitora y sin entender muchos asuntos importantes que están sobre la mesa. «Se siente muy solo de familia», ha contado. Envidia, además, la relación tan estrecha que su mujer tiene con sus hermanos.