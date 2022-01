Este lunes, ‘El Hormiguero’ ha arrancado la semana con la visita de la actriz Natalia Verbeke. La actriz ha presentado “Todos mienten”, una serie de suspense que se puede ver en Movistar+ desde el viernes 28 de enero en Movistar+. Se trata de una ficción de seis episodios que se adentra en la vida de los vecinos de una urbanización costera «de clse media alta» en Belmonte. Un día, su tranquilidad se ve sacudida por la aparición en redes sociales del vídeo sexual de una profesora con uno de sus alumnos. “Todos se quieren, se aman, viven en una urbanización de clase alta y todos ocultan muchos secretos. Todo empieza cuando aparece un vídeo sexual de una profesora con mi hijo que además, esa profesora, es mi mejor amiga”, ha explicado la actriz.

En su encuentro con Pablo Motos, Natalia Verbeke y Pablo Motos han jugado al «verdad o mentira». Así, cada uno le ha preguntado al otro por cuestiones a las que debían responder con un verdad o un «mentira». «¿Eres pelirrojo natural?», cuestionaba la intérprete. “Sí, soy pelirrojo natural y mi cuerpo está lleno de sorpresas”, contestaba el de Requena. Más tarde lanzaría una pregunta peliaguda que lo dejaría con la boca abierta: «¿Eres socio de Will Smith?». “Técnicamente sí. Nunca vendimos el programa, pero teníamos una sociedad y tengo un contrato con su firma y la mía”, ha sido la respuesta del conductor.

«¿En la serie te vengas rayando el coche, ¿has hecho alguna vez alguna ‘putada’ de ese tipo?: “He pinchado una ruedita de bicicleta», proseguía Motos. Verbejke se sinceraba: «Cuando yo era chiquita no iba para actriz, iba para salto de trampolín, mi especialidad era el clavadito, estaba en el equipo nacional, me dediqué a ser actriz porque me obligaron mis papás… Pero la rueda sí la pinché, una ruedita a una compañerita, no recuerdo por qué”.

En su charla no hablaron de cuestiones personales, como la reciente maternidad de la actriz. El 12 de marzo de 2017 tuvo a su primera hija, fruto de su relación que mantiene desde 2015 con el jugador de rugby argentino Marcos Poggi, trece años menor que ella. Un hombre del que apenas habla en público.

Tampoco suele prodigarse al hablar de su niña. Cuando esta nació, compartió en las redes un emotivo mensaje: «El amor es la poesía de los sentidos. O es sublime o no existe. Cuando existe es para siempre y va creciendo sin cesar. Gracias a la vida por traernos a Chiara. Y gracias a Marco Poggi por todo tu amor incondicional y por ser un padrazo. Te amo», escribía junto a una bonita fotografía de su mano y la de su pareja agarrando la de su bebé.

Nacida en Argentina, Natalia verbeke se trasladó a España con 11 años. Estudió en la Real Escuela Superior de Arte Dramático, e hizo algunos cursos de flamenco y danza contemporánea. Debutó en 1998 en la película Un buen novio, y recibió el premio Max Factor por ser «el rostro más bonito del cine español». Ha participado en producciones audiovisuales como Nadie conoce a nadie, El hijo de la novia, El otro lado de la cama, El pantano, Al filo de la ley, Los Serrano, Doctor Mateo (por el que consiguió el premio Ondas a mejor actriz de televisión en 2010), Las chicas de la sexta planta, Bienvenidos al Lolita y El caso. Crónica de Sucesos.

