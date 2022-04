Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez están prácticamente recluidos en la casa en la que residen en Manchester. Su entorno permanece hermético tras la pérdida de uno de los mellizos y, de hecho, hacen lo posible por evitar que se hable de ellos o se grabe cualquier cosa de su vida en estos momentos. Así lo demostraron de nuevo este miércoles a las puertas de la mansión, a donde se desplazó un equipo de ‘Ya son las ocho’ para contar la última hora de la pareja. Si bien intentaron impedir que el reportero y su cámara grabaran el directo en el que contaban su reaparición, lo cierto es que no fue lo único que sucedió. SEMANA conoce lo que pasó tras las cámaras.

El entorno de Cristiano y miembros de seguridad del futbolista no querían que la prensa estuviera apostada allí e hicieron que reinara la tensión en todo momento. Tal y como ha podido saber este medio incluso les amenazaron con llamar a la policía con el objetivo de obstaculizar su trabajo. No fueron los únicos, uno de los vecinos de la zona tuvo la misma actitud con ambos y, aunque no existió ninguna agresión, lo cierto es que fue «muy incómodo» para los allí presentes. Esto sucedió en los minutos previos a que el periodista, Carlos García López, conectara con Sonsoles Ónega, aunque en directo la citada tensión no desapareció.

Según desvelan fuentes de toda solvencia a SEMANA, una persona cercana a Cristiano Ronaldo que posteriormente accedió a su vivienda, también puso trabas a la prensa española. Se situó justo detrás del cámara para controlar todo lo que el reportero contaba en directo, disparando así la presión y el nerviosismo que existía en las inmediaciones de la casa del portugués. Aunque los miembros del programa vespertino desplazados a Reino Unido ni siquiera grabaron la fachada de la casa y solo conectaron durante dos minutos desde Manchester, Cristiano no quiere aparecer en televisión y hará estos días lo posible por eludir las cámaras.

Así contaba el reportero parte de lo sucedido

El reportero aseguró haber vivido un infierno en los instantes previos a conectar con España. «Estoy en la calle en la que vive Cristiano Ronaldo y por respeto y privacidad a ellos no vamos a enseñar la fachada de la casa. Tenemos a personas alrededor que están impidiendo que hagamos nuestro trabajo, está siendo absolutamente complicado…», explicó el joven sin querer dar más detalles al respecto. Prefirió centrarse en la información y hacerse eco de las primeras imágenes de Cristiano Ronaldo abandonando su hogar, fotos que, por cierto, vieron la luz en el diario británico ‘Daily Mail’. Visiblemente cabizbajo y triste por la pérdida que acaban de sufrir, el jugador de fútbol intenta recuperar poco a poco su rutina.

Fue Aurelio Manzano el que dio más pistas acerca de las personas que la pareja ha contratado para ayudar en los cuidados del nuevo miembro de la familia, la niña que acaba de nacer. «Están con una niñera que han traído desde España», explicó el periodista.