Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo están devastados. La pareja jamás imaginó que acabarían perdiendo a uno de los mellizos. Fueron ellos mismos los que comunicaron la noticia en sus redes sociales, donde pidieron respeto y comprensión en su momento más duro. No está siendo fácil para ninguno de ellos hacer frente a este duelo, pero ¿cómo se encuentra la pequeña? Ha sido Katia Aveiro la que ha roto su silencio para desvelar cómo se siente el bebé a través de un mensaje con el que ha querido mandar todo el ánimo del mundo a ambos.

«Os quiero y mi corazón está todo a vuestro lado. Nuestro angelito ya está en el regazo del padre, y nuestra niña que está aquí, firme y fuerte y llena de salud, nos enseñará cada vez más que solo importa el amor», dice la hermana de Cristiano en su perfil de Instagram. De este modo, confirman cuál es el estado de salud del otro bebé y cuenta que la pequeña está sana y salva afortunadamente.

Fue el pasado mes de octubre cuando la pareja anunció que la de Jaca estaba embarazada de mellizos, un niño y una niña que colmarían de felicidad a la familia. Finalmente, no ha sido posible y así lo han desvelado ambos en un texto en el que cuentan cómo habría sido el parto. «Nos gustaría agradecer a los médicos y enfermeras por toda la atención y el apoyo brindado», ha dicho el jugador de fútbol. Un durísimo trance en el que están siendo apoyados por sus seres queridos, tal y como muestran sus reacciones en el universo 2.0 y es que, además de Katia, Dolores Aveiro también se ha pronunciado en su perfil. Eso sí, solo ha reposteado la publicación de su hija, uniéndose así a este mensaje tan emotivo.

Redes socialesGeorgina ha preferido no comentar nada de su estado en este momento y tan solo ha posteado el mismo mensaje que Cristiano. La influencer prefiere apostar por la tranquilidad y centrarse en sus pequeños hasta nuevo aviso, no queriendo tampoco desvelar el nombre que le han puesto a su niña. La familia crece y poco a poco comenzaremos a ver imágenes cuando el empresario y la influencer se sientan preparados para mostrar a su hija, ya que ahora solo desean centrarse en lo que sucede de puertas para adentro. Se están refugiando en los suyos, tanto en su familia como en sus amigos más fieles, quienes no le han dejado solos ni un momento.

