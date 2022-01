La primera gala de expulsiones de ‘Secret Story: la casa de los secretos’ ha dado mucho de que hablar. La edición anónima de este nuevo reality de Telecinco se ha cobrado a su primera víctima: Héctor, que se ha convertido en el primer expulsado de ‘Secret Story’. El canario se ha batido en duelo con Carmen después de que Álvaro fuera el salvado al comienzo de la noche. Sin embargo, el concursante se ha tomado la noticia con muy buen humor, ya que llevaba varios días asegurando que se quería marchar del programa, por lo que ha supuesto un alivio para él cuando Carlos Sobera ha dicho su nombre. De hecho, nada más hacía falta que ver su rostro para darnos cuenta de la alegría que supone para él marcharse de la casa.

Las primeras palabras de Héctor tras conocer su marcha de la casa

«Os agradezco el esfuerzo a todos lo que habéis hecho el programa lo hacéis de una manera increíble pero no soy una persona de estar entre cuatro paredes y tengo a mis padres en una situación en la que me tira mucho más estar en casa», ha confesado aliviado. «Me siento en paz», ha dicho antes de abandonar el cubo donde ha conocido que se ha convertido en el primer expulsado del concurso.

Héctor ha respirado aliviado una vez que ya se ha visto fuera del concurso. Él ya había confesado que se quería ir, por lo que se lo ha tomado con muy buen humor: «Tengo a mis padres malos y quería irme», ha desvelado el canario en directo. A pesar de querer marcharse, Héctor ha vivido el concurso a tope. De hecho, durante los primeros días de convivencia, el fotógrafo sacó su fuerte carácter y acabó siendo amonestado por la organización después de un comentario hiriente hacia Álvaro. Durante un encontronazo se dirigió hacia su compañero como «gilipollas» y «subnormal», unos descalificativos por los que fue amonestado por parte de la organización del programa.

Héctor quería marcharse del concurso y lo pidió a la audiencia

Ese momento tan delicado hizo que bajara la guardia y desde entonces no se ha sentido cómodo en la casa. Ha asegurado no pasárselo bien y no haber encontrado su sitio en ‘Secret Story’ por lo que desde el momento en el que fue nominado pidió su expulsión a todos los tele espectadores del concurso. Además, tal y como hemos dicho antes, ha mostrado bastante preocupación por el estado de salud de sus padres, por lo que también quería salir de la casa para reencontrarse con ellos. Ahora, su deseo se ha visto cumplido y se ha convertido en el primer expulsado de ‘Secret Story: la casa de los secretos’.