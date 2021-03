El alcalde de Madrid ha recordado que valora mucho contar con el apoyo de la ‘Princesa del pueblo’.

El alcalde de Madrid y portavoz nacional del PP, José Luis Martínez-Almeida, ha visitado ‘El Hormiguero’, donde se ha entrevistado con Pablo Motos. Allí ha hecho alarde de su carácter campechano y de su enorme sentido del humor. Porque no hay tema que se le haya resistido al político. Se ha atrevido con todo y no ha dudado en responder a las variadas preguntas que le ha hecho el presentador: desde su faceta como líder de los madrileños a su altura (se ha dejado medir en directo – y mide 1,66 cm-) o el motivo por el que sigue soltero.

También ha tenido palabras de reconocimiento para Belén Esteban. Almeida se ha mostrado muy agradecido el apoyo público que le ha brindado la colaboradora de ‘Sálvame’. «¿Sabéis quién me ha dado confianza durante la pandemia? El alcalde Martínez-Almeida», decía la de Paracuellos del Jarama en junio de 2020. Este martes, el edil ha destacado que valora de manera especial «que la princesa del pueblo hable así de uno».

«Con mi físico a la gente le extraña que no ligue»

También ha hablado sin tapujos de su soltería. «No entiendo esa obsesión por buscarme una novia. Creo que eso de ser alcalde y soltero y el hecho de ser el primero que hay en Madrid puede llamar la atención. Y con mi físico a la gente le extraña que no ligue. «¿Usarías Tinder?», le preguntaba el de Requena. «No lo necesito. He sido tradicional. No ha funcionado. Se la ha llevado el otro Almeida. Aquí alguien se está llevando mi parte», bromeaba.

Durante su visita a ‘El Hormiguero’, Pablo Motos ha retado a José Luis Martínez-Almeida a participar en un divertido duelo de altura. «¿Te importa que nos tomen la estatura?», le ha preguntado. «Gano yo seguro», contestaba, valiente. Con Marron haciendo las veces de notario, ambos se han medido para resolver la duda de cuál de los dos es más alto. El metro revelaba que el valenciano (1,68 metros) es dos centímetros más alto que el regidor de la capital (1,66 metros).

Lo que los usuarios buscan de Martínez-Almeida en internet

El presentador apuntaba: «Por alguna razón que no conozco, de vez en cuando en Internet me entra publicidad para parecer más alto», así que le ha preguntado al político del Partido Popular le sucede lo mismo. José Luis Martínez-Almeida le respondía que eso no le ha pasado nunca. Sin embargo, sabe que en internet el tema de la altura es un tema que interesa a los usuarios: «En Google la primera búsqueda es Almeida estatura y la segunda es Almeida novia».

No hay lugar a dudas de que Almeida tiene un enorme sentido del humor y no le tiemblan ni la voz ni el pulso cuando le toca pronunciarse sobre determinadas cuestiones. Hace algunos meses fue preguntado por la guerra que mantienen Kiko Rivera e Isabel Pantoja y no dudó en mojarse acerca de la guerra familiar en el clan Pantoja. Sonsoles Ónega le apretó para conocer su verdadero parecer sobre esta polémica. «En las relaciones sobre madres e hijos no sé si meterme dada mi soltería y mi falta de paternidad. No soy el más experto. Sí haría una reflexión desde la condición de huérfano que tengo», confesaba.

El alcalde de la Comunidad de Madrid lanzaba incluso un mensaje al DJ: «Madre no hay más que una y luego se la echa mucho de menos, además cuando te falta». Y lo instaba a dar su brazo a torcer con su progenitora: «Que hagan un esfuerzo por tratar de llegar a un acuerdo. Al final cuando no estén uno o no esté otro se darán cuenta de que han perdido demasiado tiempo en peleas. Que yo lo he sentido y he sufrido la pérdida de una madre y sé lo que es».

Otro de sus titulares más sonados tuvo lugar cuando habló de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, tras su ruptura con Jairo, su pareja. «Desde luego, cualquier hombre querría estar con Isabel Díaz Ayuso. Sí, sí, lo digo totalmente seguro. Cualquier hombre querría estar con ella. Yo lo estoy en el plano político completamente», decía.