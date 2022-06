Hace apenas unas horas, numerosos colaboradores de ‘Sálvame’ se dieron cita en el funeral de Jesús Mariñas. El último adiós al periodista del corazón fue el punto de encuentro en el que Elio Valderrama, si viudo, recibió las condolencias de quienes fueron amigos y compañeros del comunicador gallego. Entre ellos se encontraban Terelu Campos, Carmen Borrego, Lydia Lozano y hasta Antonio David Flores, cuya llegada fue toda una sorpresa. La despedida fue un acto emotivo y doloroso para todos. «Elio estaba destruido. Jesús ha sido un gran amigo. Quien conocía a Jesús sabía como él era», ha destacado Borrego. Un comentario tras el que Kiko Hernández ha soltado unas palabras que han dejado a todos con la boca abierta. «Lydia, tú ayer dijiste: ‘Qué pereza me da ir al funeral de Mariñas. Si te da pereza mejor no vas». La aludida rompía a llorar, atónita ante el reproche que le hacía su compañero. «Ayer hacía un calor que te mueres y daba pereza coger un taxi para moverte… No puedo decir qué feliz estoy que voy al funeral de un amigo», se explicaba, rota en lágrimas.

«¿A un funeral te apetece ir? ¿Que apetece ir a un funeral?», insistía Lydia Lozano. La colaboradora ha dejado claro que en ningún momento no quiso ir al funeral de Jesús Mariñas. Simplemente comentó que le daba pereza moverse por la capital con la ola de calor que está cayendo en nuestro país. Pero sus argumentos no convencían a Kiko: «Es ir a despedir a un amigo. Dijiste: ‘Qué pereza ir al funeral de Mariñas. Nadie dice ‘qué pereza ir al funeral de un amigo».

Lydia Lozano estaba rota. «Cada día que paso aquí os veo más alejados. ¡No se puede decir nada! Lo sacáis aquí como si yo fuera una mierda. Es como lo cuentas, Kiko. ¿Es necesario contar eso?», se quejaba. «Ahora te veo ahí diciendo que no podías faltar y pienso: qué falsedad. Pido un ejercicio de empatía», continuaba el madrileño. Ante la situación, Carmen Alcayde ha salido en defensa de Lydia: «A palabras necias, oídos sordos».

La periodista ha intentado por todos los medios aclarar cuáles fueron sus palabras: «Se lo dije al director. Yo dije: ‘Voy al funeral de Mariñas’. Y comenté: ¡Qué calor! Con el calor que hacía en Madrid me hubiera ido a mi casa encantada, pero por un amigo se hace eso». Kiko seguí erre que erre: «Pero si era del coche a la iglesia y de la iglesia al coche. Y si no me apetece ir, llamo y digo: ‘No voy’. No digo: ‘Vaya pereza’. Para eso no vengas».

«Toda España te está entendiendo», apuntaba Carmen Alcayde, advirtiendo a Kiko de su error. Ya era tarde. Lydia Lozano no aguantaba la presión y abandonaba el plató para tomar un poco el aire. Finalmente, el colaborador ha recapacitado y ha pedido disculpas: «Lo he hecho como una risa, pero ha salido mal. A veces piensas que vas por la risas y luego te equivocas. ¿No te equivocas tú? Pues yo me equivoco también». Todo ha terminado en un abrazo… y un beso en la boca que él le ha robado a la canaria. Y conflicto resuelto.