5 Hugo deja la puerta abierta a la reconciliación

Por su arte, el uruguayo no descarta reconciliarse con la madre de su hijo Martín. Y, aunque le ha dolido ver cómo su chica se enamoraba dentro de la casa de Gianmarco, deja la puerta abierta a un acercamiento. «No me he desenamorado de Adara», ha confesado.