8 Su hija, su felicidad

Es la razón de su sonrisa y cuando cumplió 11 años le dejó esta dedicatoria tan bonita: “Siempre que llega esta fecha mi cabeza vuela al instante en que te sentí por primera vez. Te quise desde ese preciso momento, sabiendo que ya nada en mi vida volvería a ser igual. Has llenado estos once años de amor, de alegría, de risas, de abrazos, de ternura… Hemos construido de la mano un mundo lleno de pactos secretos, de guiños de ojos y de charlas en voz baja.. Un mundo que se empieza a abrir nuevo para ti y en el que tendrás que volar y decidir, pero nunca olvides mi amor que aquí me tendrás para acunarte en las noches de tormenta, para jugar al escondite con tus pesadillas y para decirte al oído que te quiero hasta el infinito y más allá”.