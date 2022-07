Se desconoce cuándo Jorge Javier Vázquez volverá a un plató de televisión. De momento, se ha visto obligado a parar por un problema de salud: una faringitis como consecuencia del coronavirus. Sus médicos le piden reposo durante al menos dos semanas, por lo que es una incógnita si estará o no presente en la final de ‘Supervivientes‘. El comunicador tiene claros sus planes y, de hecho, no esconde la firme petición que le ha hecho a la cadena de Mediaset. «He pensado que si no me he recuperado para la final de ‘Supervivientes’ al menos me dejen, de manera excepcional, entregar el cheque al ganador/a. Porque estar, estaré. Que no os quepa la menor duda», ha dicho el catalán.

De ser así, podría coincidir con Olga Moreno, la ganadora de la última edición de la aventura selvática. La expareja de Antonio David Flores debería de acudir a la final si se cumple lo previsto hasta ahora para ser ella quien entregue el cheque, aunque quién sabe cuál será su decisión. Este sería el primer encuentro público de ambos, una cita en la que los dos protagonistas dejarían atrás sus rencillas. La empresaria no ha comunicado si asistirá a la gala como ganadora de la pasada temporada o bien preferirá ver la final de Telecinco desde casa.

Jorge Javier Vázquez ha hecho pública esta petición este martes, justo un día después de que salga a la luz su baja laboral. Fue él mismo quien explicó cuál era su nueva situación días después de haber superado el covid, pues le han quedado varias secuelas: «La COVID, esa que no me había llegado hasta ahora, pero me llegó hace unas semanas y llegó fuertecita. Muchos oísteis mi voz: laringitis post COVID. Otras dos semanas fuera de servicio. ¡Nos vemos a la vuelta!». El grupo de comunicación, por su parte, le desea una pronta recuperación, pero, sobre todo, le pide paciencia para que no se adelante. «Cuídate esa laringitis post covid, ya sabes que son dos semanas como mínimo… ¡Mucho ánimo!», dicen desde Mediaset, palabras que han emocionado al presentador.

El pasado 6 de julio Jorge Javier Vázquez se incorporó a ‘Sálvame’ tras una semana de baja. El presentador regresó cuando se estrenó ‘La noche drag’ en el ‘Sálvame Mediafest 2022’, un espacio que logró además de gran audiencia, mucho revuelo en redes sociales. Se mostró feliz y agradeció el cariño del público, el mismo que ahora le echará profundamente de menos durante su ausencia. «He pasado unos días regulares», dijo. Cinco días después los médicos han decidido que debe parar en seco y apostar por la absoluta tranquilidad.