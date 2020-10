Alessandro Lequio ha hecho público un mensaje de Terelu Campos en el que se desmonta la versión del presentador.

La entrevista de María Teresa Campos en ‘Sábado deluxe’ ha supuesto un antes y un después en la relación entre la veterana periodista y Jorge Javier Vázquez. Todos los implicados han dado su versión de los hechos y ha sido ahora el turno de Terelu Campos, quien, a través de Alessandro Lequio en ‘El programa de Ana Rosa’, ha desmontado la versión del presentador de ‘Sálvame’.

En la tertulia del corazón de ‘El programa de Ana Rosa’, Alessandro Lequio leía un mensaje que le había mandando Terelu Campos explicando el verdadero motivo por el que María Teresa Campos se sentó en el programa de Telecinco. «Jorge no debió convencerla de ir sabiendo que ya tiene una edad. Fue Jorge y solo Jorge, que pico pala, pico pala, la convenció para ir«, informaba.

Tras esto, María Teresa Campos volvió a dar su versión de los hechos en el programa matinal de Telecinco e hizo hincapié en que no entendía el punto del vista del catalán. Casi entre lágrimas y destrozada, según explicaba Pepe del Real, la veterana periodista ha confesado que pudo equivocarse en algún momento e insiste en que «se sacaron las cosas de quicio». «No entiende lo que hace este tío, porque no puede decir ni su nombre, a dónde quiere llegar, no me tengo en pie y estoy destrozada, estuvo desafortunada y no entiende el machaque de la semana», explicaba el reportero.

Además de esto, la que fuera presentadora de ‘¡Qué tiempo tan feliz!’ también ha mostrado su desconformidad con el hecho de que en el programa de las tardes de Telecinco estén hablando del clan Campos. «Se habla de muchos personajes y no de ellos, que en ‘Sálvame’ han machacado a sus hijas y que a ella por haberse salido del tiesto el otro día la están sepultando. Ella no quiere extenderse, no dar más explicaciones, ella cree que fue algo que se tomaron como en broma y que a ella algo se le pudo ir de las manos, pero no considera que fuese desafortunado», sentenciaba Pepe del Real.

Jorge Javier Vázquez desmiente a María Teresa Campos

Sin embargo, horas más tardes, Jorge Javier Vázquez aprovechaba su intervención en ‘Sálvame’ para desmentir a la colaboradora de ‘Viva la vida’. En concreto, el presentador aseguraba que su versión era falsa y acusaba a las hijas de María Teresa Campos de utilizar «la edad para lo que os conviene». «Cuando os convenía sacar a vuestar madre para el reality ‘Las Campos’, bien que la sometíais a largas horas de grabación. Y viajes a Chile, Argentina… no eran grabaciones fáciles. No lo entiendo. Lo que no tiene que hacer Terelu para salvar a su madre, que entiendo que quiera salvarla, es cargar contra mí. Que no, no me toca eso. Mío no es», aseveraba.

Por otro lado, Jorge Javier Vázquez volvió a insistir en que fue la propia María Teresa Campos quién negoció todas las condiciones de su entrevista con la dirección de ‘Sábado deluxe’. En concreto, el presentador explicaba que la intervención de la periodista iba a ser en ‘Sálvame’ después de que ella misma cogiera el teléfono y comenzara a llamar para acudir. «El miércoles 30 de septiembre, tras llamarme y no poder cogérselo, me escribe y me dice lo siguiente. ‘Ante la imposibilidad de hablar contigo, quiero decirte que por motivos que te diré en palabras, si me llamas, me es posible hacer la entrevista, que quedaron de todas maneras en confirmarla. Como no me han llamado y estamos a miércoles, me imagino que no les causaré ningún perjuicio», insistía el catalán.

Tras las diversas negociaciones, Vázquez reconoce que llamó a la presentadora para pedirle que fuera al ‘Deluxe’, aunque insiste en que ella estaba completamente convencida. «Me da rabia que me dejen como la persona que la empuja al precipicio«, finalizaba.

Jorge Javier Vázquez quiere «desintoxicarse» de su guerra con María Teresa Campos

Jorge Javier Vázquez también ha hecho balance de su relación con María Teresa Campos y ha dejado claro que no quiere cogerle el teléfono a ninguna de las Campos porque quiere alejarse del tema durante algún tiempo. «Terelu no puede enviarme un mensaje para chantajearme emocionalmente. Si considera que su madre no tenía que haber venido no tenía que haber recurrido al chantaje emocional. Si quieres salvar a tu madre, prohíbele venir. Aunque no lo parezca soy el eslabón más débil. Yo me siento aquí y presento. Pero la patata caliente me la quedo yo», detallaba el de Badalona.