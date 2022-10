Un nuevo programa de ‘MasterChef Celebrity’ ha vuelto a dejar un delantal negro colgado en el perchero tras no superar la prueba final. Fernando Andina se convierte en el último expulsado y se suma al resto de concursantes que ya han abandonado el talent culinario. El concursante no ha podido salir airoso de la última prueba de la noche, en la que los delantales negros han descubierto algunas de las ventajas del papel alimentario compostable. Una prueba en la que han estado acompañados por Santiago Segura, concursante de la tercera edición de ‘MasterChef Celebrity’. El popular actor ha sido el encargado de explicar todas las elaboraciones que componen el espectacular postre que han tenido que replicar. Sin embargo, el resultado del postre cocinado por Fernando Andina no ha sido el favorito del jurado formado por Samanta Vállejo-Nágera, Jordi Cruz y Pepe Rodríguez.

Fernando Andina no ha logrado superar la prueba final en el que la repostería era la gran protagonista. «Esto se ha acabado, hay que sacarlo. Lo que he aprendido hoy es que no te puedes quedar bloqueado«, decía el conocido actor. Asegura que el problema lo ha tenido en las cocinas porque ha «colapsado». Sin embargo se marcha del concurso muy feliz por la experiencia de haber compartido estas cinco semanas con sus compañeros entre los fogones de ‘MasterChef Celebrity 7’.

Para el intérprete, lo más importante de esta experiencia es «por supuesto, mis compañeros. Aquí he conocido una gente estupenda. Mis compañeros, la gente del equipo. He conocido una disciplina a la que hacía poco caso y me ha fascinado. La verdad es que me ha sorprendido«, revelaba. Sobre el próximo ganador del talent asegura que «siempre había apostado por María Zurita pero se le está poniendo una cara de ganadora a Isabelle Junot...». Sin embargo, el corazón le dice que Manu es el ganador, ya que se han mantenido muy unidos.

La noche ha estado repleta de momentazos. La gala comenzaba con la primera prueba de la noche, una de las más exigentes del concurso: las batallas de MasterChef. En cada una de estas batallas, los concursantes tenían que elaborar un plato con cítricos. Solo los mejores se quedarían hasta el final de la prueba, mientras que los peores subirían a la barandilla. En esta prueba ​Nico Abad e Isabelle Junot han sido los ganadores, aunque finalmente ninguno de ellos ha ganado el pin de la inmunidad, ya que se lo ha arrebatado María Lo, una anterior concursante de la versión de anónimos.

La prueba de exteriores en equipo se ha desarrollado en el Valle salado de Añana (Álava), donde se encuentra una de las fábricas de sal más antiguas del mundo. Los aspirantes han tenido que reproducir un menú diseñado por el chef Edorta Lamo (dos soles Repsol) y servirán a 65 comensales alaveses. El equipo rojo ha sido el ganador de esta prueba por lo que Daniela Santiago, Isabelle Junot, María Zurita, Fernando Andina y Nico Abad se han ido a la prueba más decisiva de la noche. Finalmente, Fernando Andina se ha convertido en el expulsado de ‘MasterChef Celebrity’.