David Bisbal se ha entrevistado con Pablo Motos en ‘El Hormiguero’. El cantante almeriense ha hablado sobre su confinamiento, que pasa junto a su mujer, Rosanna Zanetti, y los dos hijos que tienen en común. También se ha mostrado preocupado por las consecuencias de la crisis sanitaria del coronavirus en el sector de la música.

«Ahora que estamos en el mundo casa, ¿cómo lo llevas?», le ha preguntado el presentador. «Sabes que a mí siempre me ha pesado mucho viajar porque no paro en todo el año. Este confinamiento he estado con mi familia al máximo y lo estoy aprovechando», respondía Bisbal.

«Siempre he sido un culillo de mal asiento, pero con la preocupación que tenemos todos los españoles y otros compañeros en Latinoamérica y otros países, se está bien en familia. Tratamos de darnos mucho cariño, mucho amor y estar de la mejor manera posible. No hay más remedio», ha asegurado.

El cantante habla de sus cinco perros

Motos le ha preguntado por su perro, que ha mostrado en sus redes sociales. «Mi niña Nala. Es una perra guapa, simpática, preciosa, cariñosa al máximo. Es una chow chow y le tengo un amor. Se tira encima. Es brutal. Los niños hacen locuras con ella, le agarran del rabo. Es buenísima», explicaba.

Pero Bisbal y su pareja tienen más mascotas en casa. Además de Nala, es amo de «un schnauzer, una pomerania que fue mamá y nos dio tanta lástima regalar a los cachorros que nos lo quedamos. Así que tenemos cinco perros».

Su último videoclip, junto a Aitana, grabado con el móvil

El último trabajo del cantante es la canción ‘Si tú la quieres’ que entona a dúo con Aitana Ocaña, exconcursante de ‘Operación Triunfo 2017’. Tras grabar el sencillo, ambos intérpretes tenían previsto grabar el video en Medellín, Colombia, pero decretaron el Estado de Alarma y los planes para filmar el clip se fueron al traste. «Después de dos semanas de confinamiento dije: vamos a hacer algo aunque sea con nuestros teléfonos», relataba el andaluz. Fue así como a Bisbal se le ocurrió «grabar el vídeo cada uno en su casa».

Pero para hacerlo necesitó ayuda. ¿La encargada de suplir a los operadores de cámara fue su mujer, quien ejerció de «asesora». «Rosanilla es luna máquina que no te puedes imaginar», desvelaba en el espacio de Antena 3. «Me ayudó muchísimo con la cámara. Tuvimos instrucciones del director, pero ella también tenía idea. Nos inventamos algunas cosillas y salió chulísimo. Tenemos que agradecer a la gente que nos mandó el video desde sus casas».

Habla del corte de pelo que le hizo Rosanna en casa

Pablo Motos le preguntaba el motivo por el que había accedido a que su pareja le cortase el pelo. Bisbal respondía com humor: «Le pregunté: ¿Has cortado el pelo alguna vez? Y me dijo: no». Accedió «porque como la amo…». Eso sí, él iba haciendo retoques con la máquina. «Mientras ella iba por aquí yo iba por allí, un poco ayudándola. Si alguien tiene un errorcillo no pasa nada. Es un momento muy gracioso y lo hemos disfrutado». Motos le planteaba: «¿Ella se dejaría cortar el pelo por ti?», preguntaba el presentador. «Creo que no. No creo que dejara que le cortara ni las puntillas».

En estas siete semanas de confinamiento Bisbal está aprovechando su estancia en casa para desarrollar una de sus pasiones: la cocina. «Me he metido allí de lleno en la cocina. Siempre me ha gustado. Soy el cocinillas dentro de la cuarentena. Ella se deja».

Al despedirse, el cantante ha enviado un mensaje a «toda la gente que lo está pasando mal y a los que están en primer línea de batalla en hospitales, residencias, supermercados bomberos, policía…». Pero ha querido lanzar unas palabras de cariño a quienes trabajan en el sector de la música y el espectáculo.

«Personalmente, a la gente que necesita la calle para poder sobrevivir quiero mandarle un fuerte abrazo. Hay mucha gente de la industria musical que lo está pasando mal y que lo está pasando mal porque depende de la logística de los conciertos. Esa industria va a sufrir muchísimo». Bisbal ha contado el caso de un amigo que le ha dicho: «No sé cómo vamos a poder comer. Vamos a tener que comernos los instrumentos». Para él este comentario es «una broma que tiene un cierto peso. Los españoles, por suerte, aunque todo va mal creamos memes y nos reímos. Y eso es fantástico, pero a toda la gente que necesita la calle para salir adelante os quiero muchísimo. Todo mi apoyo».