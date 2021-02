Después de que Julia Otero anunciara que padecía cáncer, su compañera Ana Rosa Quintana ha querido enviarle un emotivo mensaje

Este lunes, el mundo de la comunicación se quedaba impactado después de la revelación de Julia Otero en su programa de radio en Onda Cero. La periodista anunciaba que padecía cáncer y que tendría que ausentarse durante un tiempo de su puesto de trabajo para someterse a un tratamiento y vencer así a la enfermedad. Una noticia que pilló a muchos de sus amigos y compañeros de profesión de imprevisto. Ahora, el mundo del periodismo se vuelca con Julia Otero y Ana Rosa Quintana ha querido mandarle un mensaje de ánimo y apoyo ante estos momentos tan complicados al que se enfrenta la comunicadora.

Ana Rosa Quintana habla de la enfermedad de Julia Otero

Este martes, la presentadora de ‘El programa de AR’ ha hablado sobre la enfermedad de su compañera de profesión y no ha podido evitar emocionarse y mandarle un emotivo mensaje en su lucha. «Espero que sea un tiempo muy corto, ella es una mujer no solo de talento, sino que además es muy valiente, una gran luchadora y eso es fundamental. Además tiene un entorno que le va a apoyar muchísimo y eso es fundamental para este tratamiento», ha dicho Ana Rosa Quintana tras hablar de la noticia que ha conmovido al mundo del periodismo y que obligará a Julia Otero a mantenerse un tiempo alejada de los micrófonos.

La presentadora ha añadido lo siguiente: «Seguro que lo va a superar, lo importante es que el camino no sea muy duro para ellos y esperamos prontísima recuperación». Además, ha querido hacer especial mención en que Julia Otero lo desvelara para sus oyentes y le diera visibilidad a esta enfermedad: «Está muy bien, hay que conjugar la palabra cáncer porque gracias a Dios en estos momentos, la inmensa mayoría de los canceres tienen curación y eso es lo que deseamos que sea muy pronto para nuestra compañera Julia Otero». Ana Rosa Quintana ha hablado de la valentía de su compañera y amiga: «Es una magnífica periodista y como es lo ha anunciado directamente en su programa, es muy valiente el hacerlo así, compartir con las personas que están cada día».

Julia Otero anunciaba este lunes que padecía cáncer

La comunicadora anunciaba en su programa de radio la noticia, además de que le espera un tratamiento oncológico con el que combatir su enfermedad, etapa en la que asegura que se convertirá en una oyente más. «Después de una semana he llegado a la conclusión que tenía que compartir con mis oyentes la razón de mi ausencia. El martes pasado en un control rutinario llegó la sorpresa. En un rinconcito aparecieron unos centímetros de unas células egoístas. La palabra cáncer da miedo pero estoy aprendiendo a pronunciarla en primera persona desde hace seis días. No es fácil, pero ahí estamos. A las cosas hay que llamarlas por su nombre, pues me estoy aplicando el cuento», ha comenzado diciendo. «Voy a estar un poquito de tiempo, no mucho, un poco fuera de combate. Unos poquitos meses. Aunque mi oncólogo dice que entre quimio y quimio, me deje de tonterías y que vaya a la radio a daros un poco la tabarra», contó.