La emoción de Lara Álvarez al estrenarse la canción de la Eurocopa: «Se cumple un sueño»

En el videoclip de la canción, grabado entre Miami y Madrid bajo la dirección del cubano Daniel Alemán, se puede ver a la periodista demostrando sus dotes para el cante y el baile. ¡Y no se le da nada mal! La coreografía que ella se marca con tanta gracia es obra de Sebastián Linares, uno de los profesionales del baile más importantes de nuestro país. “Deseo de corazón que la gente pueda disfrutar y vibrar con esta canción tanto como lo hicimos nosotros creándola», ha dicho recientemente sobre este nuevo trabajo que tanta ilusión le ha hecho. Y que escucharemos una y otra vez antes y durante el arranque de la Eurocopa, el próximo 11 de junio.

En declaraciones a ‘Nius’, Lara Álvarez no ha ocultado su satisfacción ante un proyecto que le abre las puertas de una posible carrera artística: «Es para mí el resultado de la fusión de varios factores decisivos, desde la mejor de las energías: por un lado, la realización de un sueño; eso que desde pequeña imaginas con ilusión que pueda cumplirse algún día y que gracias a Mediaset España hoy se hace realidad. Y por el otro, que la manera de cumplirlo sea no sólo desde el apoyo incondicional de tu ‘casa’ sino también de la mano de dos genios de la música y grandes amigos como Beatriz y Yotuel». Cabe destacar que Lara es muy amiga de Beatriz Luengo, quien no ha dudado en ponerla por las nubes: «En este año de pandemia hemos aprendido justamente que Juntos somos más y qué mejor haciéndolo con música y de la mano de mi amiga Lara Álvarez a quien quiero y admiro personal y profesionalmente y con Yotuel, el mejor compañero de vida».