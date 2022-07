Emma García está viviendo una auténtica montaña rusa de emociones. Antes de dar el pistoletazo de salida a sus merecidas vacaciones, la presentadora se despedirá de ‘Viva la vida‘ y de su audiencia el próximo fin de semana después de que Mediaset tomara la decisión de cancelar el espacio. Una triste noticia que ha dejado muy «sensible y emocionada» a la conductora vasca, tal y como ella misma ha explicado.

Este sábado 16 de julio, Kiko Matamoros regresaba a ‘Viva la vida’ tras volver de Honduras y hacía frente a la noticia de la cancelación del programa de Emma García. «Te voy a decir una cosa. Me da mucha pena tener que despedirnos no sé hasta cuándo, ni hasta dónde, pero quiero agradecerte públicamente todo lo que hemos trabajado o cómo hemos trabajado«, decía el colaborador mientras que la presentadora le cogía de la mano para darle las gracias por sus palabras. Con un nudo en la garganta, la conductora vasca explicó cómo se sentía. «Estoy sensible, emocionada. Han sido casi cuatro años y somos un equipo que nos llevamos especialmente bien, tanto delante como fuera de las cámaras, con todos los que están en la redacción», comentaba.

El próximo domingo, 24 de julio, será el último día de emisión del espacio de Cuarzo Producciones, algo que todos los colaboradores tienen presente. Por ello, Emma García insistía, entre risas, que aún le quedaba tiempo al programa y llegado el día final sería cuando dirían adiós de forma definitiva. «Tengo esa sensación de ‘jo, estoy emocionada’. En cualquier momento me puedo romper, pero no lo voy a hacer. Voy a aguantar porque quiero terminar con alegría y con felicidad. Estáis todos emocionados, ¿eh?», insistía.

No se sabe qué pasará con el futuro de Emma García en Telecinco, aunque lo que está claro es que ella quiere seguir trabajando frente a las cámaras. La presentadora se ha convertido en uno de los rostros estrellas de la cadena y las vacaciones le servirá para recargar pilas para volver fresca a sus nuevos proyectos. Hace unas semanas, la periodista vasca aprovechaba la visita de Pastora Soler para pedirle que volviera al próximo programa en el que estuviera presente. Dejaba así la puerta abierta a la especulación sobre su futuro inmediato en la cadena.

Tras ‘Viva la vida’ llega ‘Ya es verano’

A partir del 30 de julio, llegará a la parrilla de Telecinco ‘Ya es verano’, el programa que sustituirá a ‘Viva la vida’. Se trata de un espacio producido por ‘Unicorn Content’, productora de ‘El programa de Ana Rosa‘ y ‘Ya es mediodía‘, y en el que estarán Frank Blanco, Marta González y Verónica Dulanto como presentadoras. Por el momento, se desconoce el plantel de colaboradores que amenizarán las tardes de los fines de semana. Lo que sí se sabe es que este espacio destacará lo más visto de las redes sociales, repasará la última hora de la actualidad y la crónica social y del corazón.