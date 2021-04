‘El precio justo’ ha vuelto a la pequeña pantalla de mano de Carlos Sobera, programa en el que está como azafata su hijastra Ari.

‘El precio justo’ volvió este lunes a la televisión. El espacio de televisión que tanto enganchó a la audiencia, ha vuelto a la pequeña pantalla para sustituir a ‘Sálvame tomate’. Está previsto que diariamente se cuele en nuestros hogares, eso sí, ya hay algo que la audiencia ha pedido en su debut. No es otro que frenar su celeridad y es que algunos percibieron que el contenido iba demasiado rápido, un ritmo que todavía se desconoce si se mantendrá o todo lo contrario. Mientras que se resuelve esta incógnita, lo que sí se puede analizar son los datos conseguidos en su estreno en Telecinco. Aunque la cadena no hizo historia en su primer programa, sí que anotó cifras muy positivas y que celebrar, ya que, según Barlovento Comunicación, anotó un 17,1 % de cuota de pantalla y un total de 2.1 millones de espectadores.

No son los únicos datos que llaman la atención, pues también es destacable que ‘El precio justo’ fuera visto en algún momento por 5.2 millones de personas, lo que lo convirtió en lo más visto del día en Telecinco. Precisamente durante la emisión sucedió algo inesperado, prueba de ello, que tuviera lugar un pique entre la hijastra de Carlos Sobera, Arianna, que ejerce como azafata del programa y él. Ambos tienen mucho sentido del humor, una característica que llevó a ambos a bromear delante de las cámaras. Todo sucedió cuando Ari presentó ante los concursantes unos auriculares sobre los que debían dar su precio justo, instante en el que el conductor del programa aprovechó para vacilarla. Después de que ella mostrara unos casos antirruido, Carlos Sobera espetó: “Ari, que tiene novio, se pone estos auriculares para no escucharle cuando están juntos, ¿verdad Ari?». Una pregunta a la que ella respondió sin contarse un pelo, tanto que incluso el público presente la ovacionó al dejar a Sobera sin palabras. «La verdad es que me los pongo para no escucharte cantar a ti”, dijo con una media sonrisa. Tras estas palabras, el de Baracaldo no lo dudó y se lanzó a cantar demostrando que tiene dotes más que suficientes para subirse a un escenario y sorprender a todo el mundo con su torrente de voz.

No obstante, la broma no quedó ahí. Cuando ya los participantes del espacio estaban poniendo precio a los cascos, Carlos insistió a Ari con si tenía o no novio diciéndole que no había habido presentaciones oficiales, un zasca al que la joven azafata respondió que no había nadie que presentar porque no tiene pareja. Este momento revolucionó las redes sociales, siendo muchos los que permanecieron pendientes de todos y cada uno de los momentos de ‘El precio justo’, un formato que en el pasado fue presentado por Carlos Lozano y que ahora vuelve a televisión con otro Carlos.