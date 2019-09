‘Ven a cenar conmigo: Gourmet Edition’ tuvo una nueva entrega este pasado martes noche. En esta ocasión, era Francisco el anfitrión y el que debía preparar un menú para sorprender a Rosa López, Laura Matamoros, Aless Gibaja y Raquel Mosquera. Pero sorprendida acabó la granadina y para mal, ya que el cantante no tuvo en cuenta que sigue una dieta vegana.

Los sobresaltos comenzaron para Rosa nada más entrar a la casa del valenciano. Hace una semana, en la cena que organizó en su hogar, había avisado de que no comía ni pescado ni carne. El cóctel preparado por Francisco se componía por una generosa ración de embutidos, fiambres… y un huevo duro para la ganadora de ‘OT1’. Un detalle que no le gustó nada. Aún así, picó un poco de queso.

Como plato principal, Francisco preparó una delicia que bautizó como ‘Cañas y Barro’ y que se componía de una merluza fresca sobre una cama de patatas pochadas y cubierta con una capa de cebolla caramelizada. ¿Y qué comió Rosa López? Pues una ensalada de lechuga y tomate que le hizo sobre la marcha el artista.

Visiblemente enojada, Rosa no dudó en mostrar su enfado: «Quiero ser sincera, y más a estas alturas del programa. La sensación que tengo es que puedo empatizar con el resto, pero ellos conmigo no«. Antes, ya se había quejado: «Me jode mucho que opinen sobre mi filosofía de vida y además sin tener la mente abierta».

Por si fuera poco, todavía coleaba la cena que ofreció la andaluza en su casa y que no gustó nada a sus convidados. Aless Gibaja preguntó en un momento que Rosa López no estaba si no les había sentado mal la cena al resto y si no habían ido mucho al baño. Todos coincidieron. Sin duda, el paso de Rosa por ‘Ven a Cenar Conmigo: Gourmet Edition’ está en las antípodas de ser idílico.