Edurne ha querido aprovechar el tirón mediático de ‘La isla de las tentaciones’ para crear un vídeo que ya es viral, con medio millón de me gustas que ya da la vuelta al país entre los usuarios que no pueden dejar de reír. Vea el vídeo

‘La isla de las tentaciones’ se ha vuelto a convertir en todo un fenómeno de masas. Su éxito no solo se traduce en buenísimos datos de audiencia, sino también en una excelente repercusión viral en las redes sociales. Un fenómeno al que no ha dudado en sumarse la mismísima Edurne. La cantante siempre ha querido dejar las polémicas a un lado, pero quizá estas que no le afectan son lo suficientemente atractivas como para dejarse seducir, valiéndose de los grandes momentazos del programa presentado por Sandra Barneda para divertir a sus seguidores de Tik Tok con ocurrentes vídeos que ya causan furor.

Vídeo: TikTok

“La manita relajá” es todo un éxito en las redes sociales y Edurne no ha querido quedarse fuera del movimiento viral del momento. Ese momento en el que Lucía estallaba al ver cómo su novio, Manuel, se marcha a su primera cita con su tentadora de la mano y dejando su amor varado en la playa. Una frase que ha causado sensación y que Edurne ha versionado con un gigantesco bol de palomitas y grandes dosis de ingenio que ha sido muy aplaudido por sus fans. Un vídeo que está conquistando a todos, al menos al medio millón de personas que le han dado a ‘me gusta’ a este vídeo y los 7.000 usuarios que han decidido compartirlo con sus propios seguidores, ayudando a la viralización del clip.