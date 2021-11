Todos esperaban que con la entrada de Luis Rollán en ‘Secret Story’ los secretos de su gran amiga, Isabel Pantoja, saldrían a la luz a cuentagotas y dando jugosos titulares. Más teniendo en cuenta que entró en el concurso sin tener contacto con la tonadillera, lo que abría la posibilidad a que se despachase a gusto sobre su desigual relación. Ha tardado mucho, casi tres meses, pero por fin este momento ha llegado. El periodista ha hablado sin reparos sobre la cantante a la que le ha rendido pleitesía a lo largo de estos años y tras sentir que ella no ha estado a la altura de las circunstancias, pues el último rechazo ha terminado por completo con su amistad, al menos sí por ahora. Así lo ha hablado en una conversación íntima Luis Rollán, confiando su testimonio más esperado a Cristina Porta.

Luis Rollán no ha tenido reparo alguno en posicionarse a favor de Kiko Rivera en la guerra que este mantiene contra su madre, Isabel Pantoja. Lo hace sin saber lo que ha sucedido fuera de la casa de ‘Secret Story’ y es que no es conocedor de que entre madre e hijo ha habido un acercamiento a consecuencia del fallecimiento de la madre de la cantante, Doña Ana. Eso sí, poco han cambiado las cosas a tenor del tiempo transcurrido, porque el Dj ha vuelto a romper lazos con su madre, además de con su hermana, Chabelita, y con su prima, Anabel Pantoja. Las vueltas que da la vida.

Las quejas de Luis Rollán sobre Isabel Pantoja

Hay una cuestión que ha dolido mucho a Luis Rollán y que no puede perdonar a su amiga, Isabel Pantoja. Como tal, el periodista se preocupó mucho por la tonadillera cuando la ‘herencia envenenada’ estalló y las supuestas malas artes de la cantante con su hijo, su patrimonio y la herencia de su padre salió a la luz. Él asegura que quiso estar ahí para su amiga, pero que ella le respondió con muy malas formas y con palabras que le hicieron especialmente daño: «Yo me preocupé en un momento dado por Isabel Pantoja y ella me respondió que no necesitaba que nadie se preocupara por ella. Ese mensaje no me hizo bien y ahí nos escribimos más cosas”, explica Luis Rollán, que reconoce que en esa conversación ambas partes dijeron cosas que provocaron dolor en el otro fruto del enfado del momento.

Luis Rollán se sintió ninguneado por su amiga, dado que él no se considera uno más en su vida, sino que siempre se ha visto parte de la familia. Pese a ello, el periodista sigue defendiendo su postura al lado de Kiko Rivera, reconociendo que el joven “está muy dolido” y desvelando además que no todos sabemos lo que ha sucedido, pues “han sido más cosas”. Unas palabras que seguro hará que el interés por el conflicto familiar en Cantora se reactive.