La colaboradora y el humorista han sido expulsados en la sexta gala del programa de cocina de TVE 1.

La del lunes ha sido una noche de sorpresas en ‘MasterChef Celebrity 6’. En la sexta gala del concurso no ha sido uno, sino dos, los concursantes que se han marchado del talent culinario de Televisión Española. Terelu y Miki Nadal han colgado sus delantales y se han quedado fuera del programa.

En la prueba de expulsión, ninguno de los dos concursantes ha logrado el aprobado de los jueces. «Es una dorada con sofrito, no un mar y montaña. No es lo que hemos pedido», le decía Jordi Cruz a la malagueña al probar el plato ‘mar y montaña’ que se exigía en este reto. Pepe Rodríguez, por su parte, destacaba: «Es un salteado de espardeñas, con erizo y un sofrito contundente, que se come el sabor de todo lo demás. No está lleno». La conclusión sobre su plato era clara: «No has entendido la prueba. Esto no es un mar y montaña», sentenciaba el manchego.

La propuesta de Miki Nadal tampoco ha agradado a los chefs. El humorista era el último en presentar su receta, que había elaborado sin incluir la espardeña, que era uno de los cuarto ingredientes que debía integrar en su plato. «¡Qué malo está esto!», se quejaba el cocinero catalán. Soy un defensor tuyo en la cocina y sabes cocinar, pero te falta refinarte, el acabado. Además, te ha faltado la espardeña», destacaba el propietario del restaurante ‘El Bohío’.

Así, tanto Terelu como Miki aceptaban sin rechistar la decisión de los expertos. «Se me ha atravesado un pollo. Pensaba que lo había pasado todo lo mal que lo tenía que pasar en un plató de televisión, pero debe de ser que me había equivocado», explicaba la malagueña al conocer que regresa a casa. «Por otro lado he sentido ese vértigo que da al entrar en un plató de televisión y que había perdido. Me recuerda a los estudios de Prado del Rey cuando me dejaban sola delante de una cámara. Me he visto 30 y tantos años atrás y es como permitirte volver a empezar. Y volver a empezar en la vida es tener oportunidades», añadía.

«MasterChef es más duro de lo que esperaba», dice Terelu

De su paso por el programa tiene claro que se queda con «con la convivencia» y con todos los viajes que han realizado para las pruebas de exteriores. «Me quedo con que algo bueno va a venir», destacaba. Sobre a quiénes quiere ver en la gran final, no ha dudado: «Lo tengo claro. Mis finalistas son Belén y Bustamante. Si de pronto decidierais tener un duelo a tres me gustaría que estuviese Carmina».

«Ha sido una experiencia completamente diferente en mi vida. Lo más importante es que me llevo muchas cosas buenas y me voy muchas personas estupendas», subrayaba. «MasterChef es más duro de lo que esperaba. He trabajado muchísimo, pero vivir una experiencia nueva así te da subidón. En la vida aún puede haber cosas nuevas… En la vida hay que probar ‘MasterChef», concluía la colaboradora de ‘Ya es mediodía’.

Cuando ha llegado el turno de despedirse de Miki Nadal, ha tirado de sentido del humor para decir adiós: «Lo mejor ha sido que no he tenido guión, he sido yo; y lo mejor que me llevo de la experiencia es el sueldo. Me ha encantado el sueldo, que no está nada mal», bromeaba. «Si ya no cobro se acabó el humor. También sacaba punta al concurso de su compañero Juanma Castaño, con el que ha hecho muy buenas migas: «Tiene poco recorrido», vaticinaba. «Le he cogido el gusto al programa», admitía. Por último, anunciaba que le gustaría que ganase Verónica Forqué.