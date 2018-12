1 Distanciamiento con su hermana Laura

Diego también ha confirmado que se ha distanciado de su hermana Laura. “No nos hablamos, no tengo ninguna relación”, ha dicho. El nexo entre ambos es muy tenso, incluso, contó que recientemente coincidieron en un juicio y no se dirigieron la palabra. También ha señalado que la relación de Laura con su madre y con sus hermanas no es la misma que la que tenía antes.