«Qué previsible todo. Estoy curada de espanto”, ha afirmado molesta la hija de Terelu Campos a los reproches de Makoke.

«Yo sé que acusarme a mí siempre funciona mucho», ha afirmado tajante Terelu Campos ante los reproches de su compañera, Makoke. La exmujer de Kiko Matamoros se ha sentido totalmente decepcionada con alguien a quien ha calificado como su amiga, no solo con ella, también con otros compañeros con los que comparte habitualmente plató en televisión. Lo hacía por la falta de apoyo que ha sentido en las últimas semanas con motivo de las declaraciones que realizó su ex sobre sus adicciones en el ‘Deluxe’: «No me ha escrito nadie del programa».

Dos semanas después de aquella entrevista, la colaboradora ha vuelto a ‘Viva la vida’. Lo hacía confesando que lo había pasado mal durante este tiempo y que ha recibido un sinfín de mensajes, pero ninguno por parte de sus compañeros. Sobre todo subrayaba la falta de apoyo de Terelu. «Tendrá su motivo», decía sentida.

«Tú que en teoría eras mi amiga y siempre te he defendido a capa y espada», le reprochaba muy molesta. La hija de María Teresa Campos se ha mostrado totalmente desconcertada con la situación generada al respecto. “¿Te has preguntado por qué? A lo mejor es que no lo he visto. Qué previsible todo. Estoy curada de espanto”, decía molesta. Makoke se ha defendido y ha señalado que nada de lo que estaba ocurriendo era «previsible» como le acusaba Terelu.

Makoke, la gran perjudicada

La colaboradora fue, sin duda, la gran perjudicada tras en el último y sonado ‘Deluxe’ de su exmarido quien reconoció que era «cocainómano desde los 15 años». Sus declaracions fueron impactantes, pese a ello dijo que no había tenido «un problema grave con esa adicción». Echó la vista atrás para recordar los años de matrimonio junto a la malagueña. «Como consecuencia de eso sucedieron episodios desagradables, otros complicados desde el punto de vista legal y llegó a condicionar mis relaciones sexuales. Al final de mi relación viví unas situaciones en las me producía cierto rechazo».

También explicó que cuando Makoke se quedó embarazada de la única hija que tienen en común, Anita, estuvo casi un año sin consumir: «Hice un esfuerzo que no fue heroico. Tenía mucha ilusión por ver a mi hija sana y feliz toda su vida, dejé de fumar e intenté cuidarme mucho». Fue rotundo al referirse a su expareja: «Makoke conmigo no aprendió nada».

Asimismo, habló por primera vez sobre un supuesto intento de asesinato por parte de una persona cercana a Makoke: «Tenía un camello, no me cogía el teléfono. Me llamó un amigo para explicarme que el señor que me suministraba la cocaína le había dicho que tenía que echarme un producto en la cocaína. Se lo había encargado un señor y le habían ofrecido dinero. Makoke lo supo en el mismo momento», relató sin desvelar la identidad de esta persona.