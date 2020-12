«Ella no tiene nada que ver con lo que se ve, es muy simpática», ha afirmado la mujer de Kiko Rivera sobre la hija de la infanta Elena.

Victoria Federica de Marichalar se ha convertido en uno de los miembros de la Familia del Rey que más interés genera. A sus 20 años, la hija de la infanta Elena y Jaime de Marichalar destaca por su estilo ‘boho chic’, pero… ¿Cómo es en las distancias cortas? Irene Rosales ha compartido públicamente una divertida anécdota del momento en el que coincidió con ella.

Aprovechando que estaban hablando de la joven en el programa ‘Viva la vida’, la mujer de Kiko Rivera recordaba el instante en el que coincidió con la sobrina de Felipe VI. Se remontaba a septiembre de 2018 cuando ambas acudieron a la puesta de largo de Tana Rivera, hija de Francisco Rivera y Eugenia Martínez de Irujo, en el cortijo de La Pizana, situado a las afueras de Sevilla.

La colaboradora coincidió con Victoria de Marichalar, quien desconocía por completo quién era Irene Rosales. Ello no fue un obstáculo para que se mostrase muy cercana y charlasen de forma distendida durante un tiempo. “Coincidí en una puesta de largo, estuvimos hablando de la fiesta, cómo estábamos», ha recordado de aquella celebración. También que su impresión fue muy distinta a la imagen que se da de ella públicamente. «Ella no tiene nada que ver con lo que se ve, es muy simpática».

De aquella jornada, Irene ha recordado que se mostró «muy cercana» y poco después de conocerse y de forma casual ambas terminaron yendo juntas al baño. «Mira que había sitio y se vino conmigo sin conocerme». Una puesta de largo que acaparó las portadas de la crónica social de este país y en la que Kiko Rivera, tío de Tana, actuó como DJ poniendo la mejor música del momento.

«Me dijeron que estaba Froilán y no me di cuenta»

La protagonista de la jornada estuvo acompañada por alrededor de 400 invitados, entre los que no faltaron Kiko Rivera e Irene Rosales, el matrimonio llegaba a la puesta de largo junto a Cayetano Rivera. Además de Victoria de Marichalar, también estaba presente su hermano, Felipe. La colaboradora disfrutó de la fiesta sin percatarse demasiado en los nombres, algunos célebres, de los invitados: «Me dijeron que también estaba Froilán y no me di cuenta».

Asimismo bromeaba en cuanto al estilismo de los jóvenes que acudieron a la fiesta: «Para mí todos los niños iban iguales». Irene ha aprovechado para recordar que se sintió muy arropada por la familia de los Alba. «La familia de Eugenia se portó muy bien conmigo”, indicaba. Esta puesta de largo de la nieta de la fallecida duquesa de Alba se convirtió en uno de los acontecimientos del año. Tana eligió Andalucía para reunir a sus seres queridos y brilló con un sofisticado diseño en color rojo que llevaba la firma de Lorenzo Caprile. Además, tuvo un guiño con su abuela materna, luciendo unos pendientes suyos, los mismos que eligió Eugenia Martínez de Irujo durante su puesta de largo.