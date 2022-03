El rostro de la periodista Cristina Villanueva se ha convertido en un habitual de los Informativos, ya que tras trabajar en RTVE, formó parte del equipo fundacional de La Sexta, donde cada fin de semana nos informa puntualmente de las noticias más destacadas. Un trabajo que Cristina compagina con su faceta de madre de dos niñas. SEMANA pudo hablar con la periodista en un acto organizado por la firma Pronokal, cuya dieta Villanueva asegura que le ha cambiado la vida.

¿Por qué has acudido a Pronokal?

La primera vez que acudí a ellos fue por salud, porque tengo una lesión en la cadera que me provocaba muchos dolores e, incluso, me infiltraba para soportarlo. Cuando llegué a Pronokal para perder peso, porque si subía el dolor era mayor, me recomendaron eliminar los productos lipoinflamatorios y me funcionó tan bien que dejé de infiltrarme. A partir de ahí, ya empecé con la dieta completa y fue maravilloso. La pérdida fue muy rápida algo que, como somos muy impacientes, te ayuda a comprometerte con la dieta. Luego, con el mantenimiento, estuve muchos años hasta que llegó la pandemia y volví a engordar porque me lo salté todo y ahora vuelvo a estar en mantenimiento. Esta dieta te ayuda a cambiar de hábitos, a hacer unas comidas más conscientes y a disfrutar mucho más con los alimentos. Esto me ha ayudado en mi vida personal, porque he incorporado el ejercicio y estoy mucho mejor de mi lesión.

¿Te la saltas alguna vez?

Siempre… (risas) La gente tiene la idea de que tienes que estar a dieta perpetua y no es realmente eso. Hay unos cinco pasos de pérdida de peso y luego está el mantenimiento, que es tu vida normal. Lo que pasa es que, en ese tiempo, aprendes muchas cosas que te valen la pena y que eres capaz de mantener en el tiempo. Hay cosas de las que sabes que no debes abusar y te las tomas, pero no lo haces todos los días. Por ejemplo, a mí me encanta la ensaladilla rusa y desde el principio le dije a la doctora que no iba a renunciar a ella. El día que te la tomas la disfrutas más conscientemente y sabes que si te pasas, al día siguiente debes apretar un poco el cinturón.

¿Al tener que estar delante de las cámaras sientes más presión por tu físico?

Si empecé la dieta fue por la lesión y la verdad es que me siento mejor. Mis compañeras de La Sexta son mucho más delgadas que yo y yo era siempre como la gordita, aunque no lo estoy, pero quizá me sobraban 5 o 7 kilos y al perderlos, es verdad que me veo mejor. Nunca he tenido ninguna exigencia por la cadena ni nada de eso, pero sí he recibido muchos comentarios…

¿Y te molestaban?

Sí, claro que molestan. Que te digan que “si estás embarazada” o que, al verte físicamente, te comenten que “no estás tan gorda como parece en la televisión”… no gusta, pero bueno, contestas que la tele engorda. Yo no voy a cambiar mi vida por eso porque yo no soy modelo, yo doy noticias.

Hace unos días, tu compañera Mamen Mendizabal echaba un capote a las chicas de La Sexta, porque parecía que si sois guapas no podéis ser listas…

Cuando se creó La Sexta y ficharon a tres mujeres a Informativos, hablaban de ‘las chicas guapas de La Sexta’ y hemos demostrado con creces en estos años que apostaron por tres periodistas con una carrera incipiente sólida que ha dado solidez a la cadena. Yo nunca me he considerado un bellezón y no entendía muy bien todo eso, pero el tiempo nos ha dado la razón.

¿Pero crees que la imagen es un tema que, en general, preocupa más a las mujeres que a los hombres?

Yo creo que es un tema personal y que hombres y mujeres nos exigimos igual delante de la cámara, pero la exigencia social sigue siendo mucho mayor hacia las mujeres. Es muy normal ver a un hombre con canas porque le da madurez y profesionalidad, y las mujeres no salimos ninguna con canas. Nos teñimos porque el canon de la mujer es así.

Tienes dos niñas, ¿cómo compaginas el trabajo con la vida familiar trabajando los fines de semana?

El horario de fin de semana es difícil para conciliar. Cuando son bebés, genial, pero luego, cuando están escolarizados, es complicado. Como cualquier otro trabajo en realidad… La conciliación siempre es muy difícil porque querrías estar en todos los lados.

Pero nunca te las has tenido que llevar al plató…

No, en Atresmedia no puede entrar menores (risas).

¿Ella te ven en la tele?

El tema de que mis hijas vean Informativos lo he tenido bastante vetado cuando han venido a casa canguros, básicamente por el contenido. Ahora ya, la mayor tiene una edad que puede empezar a consumir, pero me gusta que esté acompañada y como no está conmigo… Creo que el consumo se tiene que hacer con una mirada crítica y hay que ayudar a los menores a hacerlo y tienen que estar los padres. En casa, nosotros consumimos muchas noticias desde primera hora de la mañana, pero es un consumo en familia.