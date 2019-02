Cristina Tárrega, completamente hundida, quiere dejar la tele

La polémica de la presentadora que habría mantenido un affaire con Jesulín y que salpicó el nombre de Cristina Tárrega, sigue en el punto de mira. Y es que la aparición de Tárrega en televisión no hizo más que avivar las cenizas. Ella negó cualquier relación con el torero y además desveló que en su momento lo demandó: “Yo a él (refiriéndose a Jesulín) lo he visto cinco minutos. Lo vi en el juicio. No nos hemos conocido más. Lo tuve que demandar porque era mentira y era mi honor”, dijo.

La colaborada desvela que su madre sufrió un “chungo”

Ahora, unas nuevas imágenes inéditas captadas por el equipo de ‘Sálvame’ desvelan que Tárrega está totalmente hundida por su familia y que quiere dejar la televisión: “Mi madre está jodida y mi padre ya no me hablar en cuatro meses. Si eran dos, ahora van a ser cuatro”, cuenta.

Cristina Tárrega está viviendo un momento complicado por su familia

“Entonces mi madre que tiene 81 años. Viven los dos gracias a Dios. Entonces se cabreó y mi tía que es la típica tía le dijo: “Tu hija cómo la has criado. Anda que se acuesta con un torero y un travesti al mismo tiempo”, confesaba visiblemente emocionada y bajo la atenta mirada de los colaboradores de ‘Sálvame’.

Asistió el martes a ‘Sálvame’ para hablar sobre su relación con Jesulín

“A mi madre le dio un chungo ayer. Y mi padre , que no es como nosotros, es un ingeniero industrial y químico, y es un tío muy cuadriculado me dijo que me dejara la tele. Y yo ayer vine a eso y hoy he venido a eso”, declaró muy enfadada.

Y se mostró totalmente enfadada y hundida

Y es que se día, Cristina Tárrega se derrumbó en el plató de ‘Sálvame’ y no pudo evitar que las lágrimas se apoderaran de ella con toda la polémica de Jesulín. Y sobre todo, por cómo la están viviendo sus familiares. Por ello, quiere dejar su papel como colaboradora en la cadena de televisión. Y lo tiene claro: si no se acaba la polémica, la deja completamente.

No son buenos momentos para la colaboradora

El mal trago de sus padres, que su nombre volviera a sonar junto al de Jesulín, verse envuelta en nuevas discusiones con Diego Arrabal hizo que acabase con un ataque de ansiedad. ¿Habrá llegado a su fin dicha polémica y volverá todo a la normalidad?

