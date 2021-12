Miguel Frigenti se ha enfrentado a su tarde más difícil en ‘Sálvame’. Desde el comienzo del programa, Kiko Hernández llegaba a las instalaciones de Mediaset en una caravana, ‘la del desamor’. El colaborador del programa aseguraba que tenía información muy comprometida de uno de sus compañeros de plató, ya que había sido infiel a su pareja. Finalmente, la persona que supuestamente le habría sido desleal ha sido Miguel Frigenti. El periodista lleva más de dos años saliendo con un periodista canario, Nuha Batle. Ha sido Cristian Suescun el que ha hecho saltar las alarmas asegurando que Miguel Frigenti le habría sido desleal a su pareja con él.

Cristian Suescun asegura que Frigenti le pagó 250 euros por una videollamada

El hermano de Sofía Suescun llegaba a Mediaset supuestamente cargado de pruebas sobre la deslealtad de Miguel Frigenti a su pareja. Unos mensajes de whatsapps y unas fotos subidas de tono serían las mismas. Según Cristian Suescun, el periodista le habría desembolsado la cantidad de hasta 250 euros por mantener una conversación íntima con él. Algo que niega tajantemente. Desde que se dijera que era el exconcursante de ‘Secret Story’ el colaborador que le habría sido desleal a su pareja, él lo ha negado de manera categórica.

Sin embargo, Cristian Suescun daba algunos detalles de esas llamadas subidas de tono: «Qué va a decir cuando tiene novio y lleva tiempo con él», ha dicho el cuñado de Kiko Jiménez. «Él me pedía fotos, me pagaste eso por las videollamadas. Yo las videollamadas no las hago gratis«, seguía diciendo Suescun. «Me hizo bizzum», cuenta. «No voy a reconocer algo que no he hecho», respondía Miguel Frigenti.

Miguel Frigenti se ha mostrado muy enfadado con Cristian y el programa

El colaborador del programa se ha mostrado muy enfadado con ‘Sálvame’ y ha repetido en más de una ocasión que todo lo que él contaba era mentira. «Mi chico está cabreado y espera que sea todo mentira. ¿De verdad me creéis tan poco inteligente para mantener ese tipo de conversaciones con un tipo como Cristian Suescun? Que una persona sea capaz de inventarse esas conversaciones, algo tan grave con la intención de venir un día a la tele, lo mínimo que puedo calificarle es de personaje. No he mantenido esa conversación en la vida, lo juro por mi madre», ha espetado Miguel Frigenti.

«Tengo claro que es un montaje por parte de este chico. En la vida le pondría los cuernos a mi novio porque lo que más valoro es la fidelidad y la confianza. No voy a reconocer algo que no he hecho. Yo lo paso mal por mi chico porque al final, aunque hoy se demuestre que es mentira, él ahora está recibiendo muchas llamadas y lo está sufriendo. Yo estoy tranquilo porque sé que es todo falso. Ya me daría a mi vergüenza, por lo que te han pagado, venir aquí a tratar de destrozar una relación. ¡Qué ridículo eres!», ha seguido diciendo.

Finalmente, el novio de Frigenti también ha entrado en directo asegurando que confiaba en su pareja. Por si fuera poco, no han podido demostrar las transferencia de dinero y la cosa se ha quedado en el aire. Aún así, Cristian Suescun deja en manos del programa el hecho de que les acompañe al banco para sacar los extractos y demostrar que los bizzums están realizados.