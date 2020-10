«Ahora mismo está la puerta entreabierta. Si se cierra, aunque me duela, vamos a tener caminos separados pero pase lo que pase no está sola», ha asegurado el de ‘La isla de las tentaciones’.

En el mismo día en el que celebran ocho años de amor, Christofer se ha sentado en ‘Sábado deluxe’ para aclarar en qué punto está su relación con Fani tras el enfrentamiento que protagonizaron minutos después de someterse al polígrafo de Conchita junto a Rubén. El camarero ha explicado que le ha dado a su chica el tiempo que necesitaba y hace hincapié en que le gustaría volver a estar como antes con ella.

Hace una semana que Christofer no vive con Fani. El chileno tomó la decisión de irse de la casa en la que viven para que su chica tuviera tiempo para pensar sobre su relación. Una decisión que ha tomado después de un tiempo porque al principio no quiso ver los problemas sentimentales que tenía encima de la mesa. «Las cosas no están muy bien pero lo intentamos llevar lo mejor posible por lo que tenemos en común«, asevera.

Visiblemente más delgado, Christofer admite que no puede comer por culpa de sus crisis con la pareja y hace hincapié en que su relación está fría. De la misma forma, después de que la semana pasada la de ‘La isla de las tentaciones’ le acusara de no llevar dinero a casa, el camarero ha sido muy claro: «Fani necesita espacio y aclararse. Desde que dejé mi trabajo porque no podía esconderme aunque yo quisiese, salí, empecé a hacer bolos. A la hora de hablar de este tema, de la intimidad, es un tema que me afecta, entiendo que es lo que le gusta a la gente, el trío, el morbo. A mí eso no me compensa, pero no deja de ser un trabajo para un común de nuestra familia». Se muestra arrepentido por varios aspectos y por el hecho de no haber aceptado determinadas ofertas de trabajo: «He hecho que ella rechace cosas por el tema de la infidelidad, aún me sigue afectando mucho».

¿Una relación rota?

Christofer reconoce que, aunque no lo quiera ver, la relación está rota debido a diversos factores que no tienen que ver con ellos y que han minado a su buena sintonía. «En mi relación influye lo que es mi actitud pero también han influido otras cosas. Por lo que a mí me toca puedo cambiar, pero lo que no se puede cambiar son otros factores. Estoy convencido de que quiero cambiar», sentencia. Echando la vista atrás, el chileno asegura que no han llevado bien las críticas a raíz de su participación en todos los realities y se muestra molesto porque «juzgan sin saber«.

«Ahora mismo está la puerta entreabierta. Si se cierra, aunque me duela, vamos a tener caminos separados pero pase lo que pase no está sola. No va a ser fácil. Las cosas no pintan bien. Ella también sufre y está mal. Yo le he preguntado que si a ella le compensa y su respuesta es no. Pero ahí está», insiste. Sobre los motivos de su ruptura, no ha querido entrar en detalle. Eso sí, ha hecho hincapié en que Rubén no ha sido el factor definitivo. «Me siento incomprendido, pero ella me demuestra lo contrario. Ella es la que más se ha expuesto, se ha comido lo que se ha comido por su parte y por mi parte, por defenderme, ella se siente en deuda conmigo», reflexiona.

Por otro lado, Christofer insiste en que siempre les han intentado separar, aunque admite que desde que volvieron de ‘La isla de las tentaciones’ están mejor que nunca, aunque ella está desbordada y tiene muchas cosas en las que pensar. «Lo que siento es que está muy perdida, está desbordada y no sabe ni por dónde tirar. Me dice: ‘Mi corazón dice yo te quiero, mi cabeza dice que no'».

Celebran ocho años de amor

Este sábado, Fani y Christofer han celebrado sus ocho años de amor. Aunque separados (de manera temporal), los dos tortolitos se ha dedicado varias palabras de cariño a través de las redes sociales. «Hoy hace 8 años qué nos conocimos 💖Qué complicada es la vida a veces…», escribía Carbajo. «Hoy es un día especial💖, hacemos 8 años♾, no es nuestro mejor momento pero así es la vida…», decía el chileno por su parte.